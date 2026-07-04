objavljene snimke vojnika
VIDEO / Ruska vojska preuzela kontrolu nad ključnim ukrajinskim gradom?
Ruska vojska izvijestila je u petak ruskog predsjednika Vladimira Putina da je preuzela kontrolu nad Kostjantinivkom na istoku Ukrajine, ključnim gradom čije je osvajanje Moskva dugo nastojala ostvariti u sklopu napredovanja kroz Donjecku oblast.
Putin, koji je na videosnimkama prikazan kako posjećuje zapovjedno mjesto i prima izvješće najviših vojnih zapovjednika, pohvalio je zauzimanje grada kao važno strateško postignuće, prenosi Reuters.
Također je izjavio da ruske snage moraju proširiti sigurnosne zone kao odgovor na intenziviranje ukrajinskih napada dugog dometa, ponajprije na rusku naftnu industriju.
Ukrajina nije komentirala rusku tvrdnju da je zauzela Kostjantinivku.
Načelnik ruskog Glavnog stožera Valerij Gerasimov objavio je zauzimanje grada u izvješću o tijeku rata, koji je sada ušao u petu godinu.
Gerasimov je rekao da južna skupina ruskih snaga provodi ofenzivne operacije kako bi "oslobodila" cijelu Donjecku oblast, dio šire regije Donbas nad kojom Rusija želi uspostaviti potpunu kontrolu kao jedan od glavnih ciljeva rata.
"Postrojbe skupine oslobodile su grad Kostjantinivku, jedno od glavnih obrambenih uporišta neprijatelja unutar utvrđenog područja Slovjansk – Kramatorsk – Kostjantinivka", rekao je Gerasimov.
Rusko ministarstvo obrane već neko vrijeme tvrdi da njihove snage kontroliraju dijelove Kostjantinivke, jednog od nekoliko gradova koji čine mrežu ključnih obrambenih utvrda u ukrajinskoj obrani regije.
Putin je grad opisao kao mjesto od velikog strateškog značaja.
"Svi znamo da je ovaj grad ključno prometno i veliko industrijsko središte Donbasa", rekao je Putin.
Rusija objavila snimke vojnika u gradu
Rusko ministarstvo obrane objavilo je na Telegramu snimke za koje tvrdi da prikazuju prizore iz Kostjantinivke, uključujući fotografije ruskih vojnika koji drže državne zastave među razrušenim zgradama.
Gerasimov je također izvijestio Putina da se ruske snage približavaju Limanu, gradu oko 70 kilometara sjevernije, za koji je rekao da ima "ključnu logističku i stratešku važnost za daljnje napredovanje u tom smjeru".
Zapovjednik ruskih sjevernih snaga Jevgenij Nikiforov rekao je da njegove postrojbe "još nisu u potpunosti riješile zadaću" sprječavanja ukrajinskih napada dronovima na naftna postrojenja, koji su izazvali nestašice goriva u Rusiji.
Putin je odgovorio:
"Što više neprijatelj bude pokušavao napadati naše civilne objekte, to ćemo veću sigurnosnu zonu morati uspostaviti na susjednom teritoriju."
Nikiforov je dodao da ruske snage napreduju u osiguravanju pograničnih područja u Harkivskoj i Sumskoj oblasti, gdje je Moskva pozvala na proširenje tampon-zona.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i drugi ukrajinski dužnosnici tvrde da je rusko napredovanje na istoku Ukrajine znatno usporilo od početka godine te da su ukrajinske snage čak vratile pod kontrolu dio teritorija.
Putin je te tvrdnje odbacio, nazvavši ih "informacijskom kampanjom kojom Kijev prikazuje navodne uspjehe". Zelenski je prošlog mjeseca Putinu uputio otvoreno pismo tražeći izravan sastanak, no čelnik Kremlja odbio je taj prijedlog.
Pokušaji Sjedinjenih Država da posreduju prema postizanju mirovnog sporazuma privremeno su zaustavljeni zbog sukoba u Iranu, no i Moskva i Kijev očekuju skori dolazak dvojice glavnih američkih pregovarača, Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.
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