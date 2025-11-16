Oglas

VIDEO / Širi se snimka zastrašujućeg oblaka: Pogledajte nestvarne prizore

N1 Info
16. stu. 2025. 20:37
screenshot buenos aires
Screenshot (Twitter)

Kako navodi argentinski Državni hidrometeorološki zavod, "trenutačni uvjeti gotovo su savršeni za razvoj moćnih olujnih sustava".

Društvenim mrežama posljednjih dana kruže snimke rijetkog meteorološkog fenomena u General Villegasu, u argentinskoj regiji Buenos Aires, piše Večernji list.

Na navodnim videima se vidi masivan, gusti oblak u obliku vertikalne "barijere". Razlika između vrućeg zraka uz tlo i hladnijih slojeva u višim dijelovima atmosfere stvara snažnu nestabilnost, koja pogoduje nastanku oluja većih razmjera.

Stručnjaci upozoravaju da takva kombinacija može rezultirati snažnom grmljavinom, naglim udarima vjetra i tučom. Upozorenja uključuju mogućnost "obilnih oborina u kratkom razdoblju, velikog broja munja, tuče te udara vjetra koji bi mogli premašiti 70 km/h."

Meteorološke službe stanovnicima preporučuju da se tijekom najjačih naleta vjetra "ne zadržavaju na otvorenom, učvrste predmete koje bi oluja mogla oštetiti te redovito prate lokalne obavijesti o mogućem razvoju situacije."

