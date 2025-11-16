VIDEO / Širi se snimka zastrašujućeg oblaka: Pogledajte nestvarne prizore

Kako navodi argentinski Državni hidrometeorološki zavod, "trenutačni uvjeti gotovo su savršeni za razvoj moćnih olujnih sustava".
Oglas
Društvenim mrežama posljednjih dana kruže snimke rijetkog meteorološkog fenomena u General Villegasu, u argentinskoj regiji Buenos Aires, piše Večernji list.
Na navodnim videima se vidi masivan, gusti oblak u obliku vertikalne "barijere". Razlika između vrućeg zraka uz tlo i hladnijih slojeva u višim dijelovima atmosfere stvara snažnu nestabilnost, koja pogoduje nastanku oluja većih razmjera.
Kako navodi argentinski Državni hidrometeorološki zavod, "trenutačni uvjeti gotovo su savršeni za razvoj moćnih olujnih sustava". Topli zračni sloj blizu tla susreće se s hladnijim slojevima iz viših dijelova atmosfere, dok regijom dominira područje niskog tlaka, piše portal Diario El Norte.
🤯⛈️ Impresionante tormenta en General Villegas, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/VwPP1Abk58— Tormentas de Zona Sur (@SurTormentas) November 16, 2025
Stručnjaci upozoravaju da takva kombinacija može rezultirati snažnom grmljavinom, naglim udarima vjetra i tučom. Upozorenja uključuju mogućnost "obilnih oborina u kratkom razdoblju, velikog broja munja, tuče te udara vjetra koji bi mogli premašiti 70 km/h."
Meteorološke službe stanovnicima preporučuju da se tijekom najjačih naleta vjetra "ne zadržavaju na otvorenom, učvrste predmete koje bi oluja mogla oštetiti te redovito prate lokalne obavijesti o mogućem razvoju situacije."
🌩️🇦🇷 DRAMATYCZNA BURZA W GENERAL VILLEGAS!— Raport Światowy (@RaportSwiatowy) November 16, 2025
Potężne nawałnice uderzyły w prowincję Buenos Aires, przynosząc silny wiatr, ulewy i chaos w regionie ⚡🌪️ pic.twitter.com/u63eOSOi5l
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas