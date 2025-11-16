DHMZ izdao upozorenje: Jak vjetar i kiša, na obali grmljavinska nevremena

Prognostičari DHMZ-a izdali su za sutra, 17. studenoga narančasta upozorenje na vjetar te mjestimice obilnu kišu.
Intenzivna obilna oborina može prouzročiti pojave urbanih i bujičnih poplava, dodaju iz Ravnateljstva civilne zaštite.
Narančasta upozorenja ("Vrijeme je opasno") izdana su za dvije regije: splitsku i riječku. Na području Splita, DHMZ upozorava na jako i olujno jugo te na mogućnost obilne kiše i pljuskova s grmljavinom.
Na području Rijeke, upozorava se također na jak vjetar (jugo), kišu i mogućnost grmljavine i nevremena. U svim drugim regijama Hrvatske izdan je žuti alarm ("Vrijeme je potencijalno opasno").
