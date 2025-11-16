Oglas

pogoršanje vremena

DHMZ izdao upozorenje: Jak vjetar i kiša, na obali grmljavinska nevremena

author
N1 Info
|
16. stu. 2025. 17:39
Pogorsanje vremena sa kisom i vjetrom zahvatilo je nocas Hrvatsku i prekinulo duzi niz toplih dana. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Prognostičari DHMZ-a izdali su za sutra, 17. studenoga narančasta upozorenje na vjetar te mjestimice obilnu kišu.

Intenzivna obilna oborina može prouzročiti pojave urbanih i bujičnih poplava, dodaju iz Ravnateljstva civilne zaštite.

Narančasta upozorenja ("Vrijeme je opasno") izdana su za dvije regije: splitsku i riječku. Na području Splita, DHMZ upozorava na jako i olujno jugo te na mogućnost obilne kiše i pljuskova s grmljavinom.

Snimka zaslona 2025-11-16 173512
DHMZ (Screenshot)

Na području Rijeke, upozorava se također na jak vjetar (jugo), kišu i mogućnost grmljavine i nevremena. U svim drugim regijama Hrvatske izdan je žuti alarm ("Vrijeme je potencijalno opasno").

Teme
DHMZ grmljavinsko nevrijeme jugo kiša vrijeme

