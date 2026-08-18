Ukrajina zasula Moskvu rojem od 620 dronova: Gradonačelnik tvrdi da su ih srušili 180

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Rusija je tijekom noći srušila 180 dronova u Moskovskoj regiji, što je jedan od najvećih ukrajinskih zračnih napada na ruski glavni grad, objavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin u utorak ujutro putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram

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Regionalni guverner Andrej Vorobjov odvojeno je objavio da su dronovi pogodili skladište ruske tvrtke za internetsku trgovinu Wildberries i druge objekte u blizini Moskve, dodajući da su u regiji ozlijeđene najmanje tri osobe, uključujući 10-godišnju djevojčicu.

Tvrtka Wildberries, česta meta napada Kijeva nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, objavila je da je skladište pretrpjelo manju štetu nakon što su ostaci drona pogodili jedan od njegovih zidova.

Ukrajina zasula Moskvu sa 620 dronova

Ukupno je 620 dronova krenulo prema regiji koja okružuje ruski glavni grad između ponedjeljka navečer i 5 sati ujutro, prema Sobjanjinu, a Moskva je privremeno ograničila letove na svojim zračnim lukama.

Kijev je ove godine pojačao napade na Rusiju, s raketama dugog dometa i rojevima dronova koji sve više ciljaju vojnu industriju i energetska postrojenja.

Također cilja divovska skladišta Wildberriesa - najvećeg ruskog online trgovca - spaljujući milijarde eura robe i donoseći rat ruskoj javnosti više od četiri godine nakon što je Moskva započela invaziju na Ukrajinu.

Vjeruje se da je ukrajinska strategija udara bespilotnim letjelicama dugog dometa usmjerena na smanjenje prihoda Moskve za rat i osiguravanje da ruski građani osjete utjecaj invazije.