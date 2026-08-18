UKRAJINSKA AHILOVA PETA
Prijeti li Ukrajini ozbiljan problem s obranom? "Balistički projektili vam lete iznad glave, a ne možete ništa"
Dok deseci zemalja pokušavaju ojačati svoje obrambene sustave, Ukrajina upozorava da je ostala gotovo bez presretača za Patriot, jednog od rijetkih sustava sposobnih za obaranje balističkih projektila.
To je jedno od najtraženijih oružja na svijetu, no trenutačno stoji neiskorišteno u kukuruznom polju, s praznim spremnicima, a posljednji je put ispalilo presretač prije deset tjedana.
Američki sustav Patriot nalazi se u središtu globalne nestašice presretača jer deseci zemalja pokušavaju ojačati svoje obrambene kapacitete. Riječ je o jednom od rijetkih oružanih sustava koji može obarati balističke projektile, što ga čini posebno važnim u regiji Perzijskog zaljeva pogođenoj ratom s Iranom, ali i u Ukrajini, koju Moskva gotovo svake noći zasipa napadima. Srpanj je zbog toga bio najsmrtonosniji mjesec za civile u Ukrajini od svibnja 2022.
CNN je prvi medij kojem je omogućen pristup sustavu Patriot na ukrajinskom teritoriju kako bi ukrajinski dužnosnici pokazali s kakvim se problemom suočavaju – zemlja je gotovo ostala bez presretača. CNN je pristao ne objaviti podatke o modelu Patriota ni njegovoj lokaciji.
Na sustavu koji je CNN obišao nalazi se 16 cijevi, a na njima su vidljivi tragovi redovite uporabe. Glavni ukrajinski inženjer sustava, koji je zbog sigurnosnih razloga otkrio samo ime Dmitro, rekao je da šest tjedana nije vidio kako lanser ispaljuje presretač.
'Balistički projektili lete iznad vaše glave, a ne možete učiniti ništa'
Ukrajina ne želi precizirati koliko joj je presretača ostalo, ako ih uopće još ima. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da zemlji treba pet posto američkih zaliha kako bi preživjela zimu, dok trenutačno raspolaže s tek jedan posto.
"To je zaista srceparajući prizor kada imate opremu, ali niste u mogućnosti presresti nijedan projektil", rekao je vidno potreseni Dmitro. "Balistički projektili lete iznad vaše glave, a vi ne možete ništa učiniti, dok se iza vas nalaze civili."
Prvi put ostao je bez presretača koje bi mogao ispaliti u prosincu 2025. godine. "Teško je to opisati – snažni i loši osjećaji", rekao je. "Kao da učite hodati, ali ne možete hodati. Znate kako disati, ali ne možete disati", rekao je.
'Osjećaj je čaroban prilikom lansiranja presretača'
Sam lanser samo je dio složenog sustava radara i zapovjednih centara. Njime se upravlja na daljinu, a vozači jedinice nalaze se podalje od lansera kada se on aktivira.
Drugi član posade, Heorhi, koji radi u zapovjednom centru, rekao je da odluka o tome koji projektil treba presresti "dolazi s iskustvom" te da je donosi zapovjednik postrojbe.
"Teško je jer vidite ciljeve kako lete i prijete civilnom stanovništvu, kritičnoj infrastrukturi, kao i obiteljima mojih suboraca i mojoj vlastitoj obitelji", kaže. Osjećaj prilikom lansiranja presretača opisao je kao "nešto čarobno".
Globalna kriza s opskrbom presretačima za Patriot pogoršala se zbog njihove intenzivne uporabe u regiji Perzijskog zaljeva tijekom ožujka i travnja, kada su često korišteni za obranu od relativno jeftinih iranskih napada dronovima.
'Predvidjeli smo da ćemo biti u problemima'
Smatra se da su bogate zaljevske države iskoristile desetke presretača, a Dmitro kaže da je znao da će sukob na Bliskom istoku na kraju imati posljedice i za Ukrajinu.
"Predvidjeli smo da ćemo biti u problemima. Bili smo jako šokirani brojem projektila koje su lansirali istodobno … upravo onih projektila koje bismo mogli koristiti protiv ruskih balističkih projektila", rekao je.
Koalicijske snage u prva četiri dana rata s Iranom u prosjeku su koristile 225 presretača dnevno, prema podacima Foreign Policy Research Institutea. Ta je institucija navela da je proizvođač Lockheed Martin tijekom 2025. proizveo 620 presretača, odnosno 1,7 dnevno. To je stvorilo omjer između potrošnje i proizvodnje od 132 prema jedan.
Pentagon je u siječnju sklopio sedmogodišnji ugovor s Lockheed Martinom kojim bi se proizvodnja do 2030. trebala povećati na 2000 presretača godišnje. Tada će rat u Ukrajini trajati već osam godina.
Nije poznato koliko je presretača Ukrajini obećao SAD niti kolike su američke zalihe, od kojih Zelenski kaže da Ukrajina ima jedan posto.
Zelenski: Nadam se da će Trump održati riječ
U razgovoru za CNN Zelenski je govorio i o složenom pitanju ukrajinske proizvodnje presretača prema američkoj licenci. Kazao je da je kompanijama Raytheon i Lockheed Martin ponudio vlasništvo i kontrolu nad svakim proizvodnim pogonom za presretače koji bi dopustili izgraditi u Ukrajini.
"Bit će to vaša kompanija", prisjetio se da je rekao američkim proizvođačima. "Bit će to naši mozgovi, naše ruke, naši inženjeri. I dat ću sve od sebe da za njih izgradim veliku kompaniju … Jer ne trebam presretače prodavati bilo kome drugome, trebam ih za svoju zemlju."
Rekao je da mu je glavni cilj povećati obujam proizvodnje, dok bi proizvođači mogli određivati cijenu.
Zelenski je također rekao da je tijekom gotovo pet godina rata postao stručnjak za procjenu toga tko raspolaže kojim obrambenim kapacitetima.
"Znam proizvodnju, postrojenja, vojsku i zalihe gotovo svih zemalja u Europi, uključujući Sjedinjene Države. Ne sve, ali mnogo toga."
Na marginama summita NATO-a u Ankari u lipnju Trump je Ukrajini ponudio licence za početak proizvodnje presretača. Raytheon i Lockheed Martin otputovali su u Kijev na sastanak sa Zelenskim, no Trump je nedugo nakon toga izrazio sumnju da će do izdavanja licenci doći.
"Želim to dobiti", rekao je Zelenski. "Mislim da će američki predsjednik održati riječ", dodao je.
Nakon CNN-ova razgovora sa Zelenskim dužnosnik Bijele kuće rekao je da nisu donesene nikakve odluke niti su dana jamstva o proizvodnji presretača za Patriot. Dodao je da je sigurnost američke tehnologije od najveće važnosti.
CNN je Dmytra pitao bi li, kada bi mu bilo dopušteno zanemariti pitanja intelektualnog vlasništva, mogao odmah izgraditi bateriju Patriota i sam presretač.
Njegov odgovor bio je negativan. "Ne. Definitivno ne, jer je riječ o vrlo složenom postupku koji zahtijeva mnogo znanja i mnogo tehničkih informacija", rekao je.
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