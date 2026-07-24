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NEMA OZLIJEĐENIH

Snažan potres probudio Austrijance: Izazvao je odron stijena, a osjetio se skroz do Beča

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N1 Info
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24. srp. 2026. 11:04
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potres, Austrija
EMSC

Snažan potres magnitude 4,5 po Richteru zatresao je u 1:59 ujutro područje Semmeringa u Austriji. Podrhtavanje se osjetilo i u Beču te u dijelovima Donje Austrije i Štajerske.

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Austrijski seizmološki zavod Geosphere Austria izvijestio je da je epicentar bio osam kilometara jugozapadno od Gloggnitza u Donjoj Austriji, odnosno 15 kilometara istočno od Mürzzuschlaga u Štajerskoj. Hipocentar potresa nalazio se na dubini od četiri kilometra.

Seizmolozi upozoravaju da su zbog njegove jačine u području epicentra moguća manja oštećenja, a prve posljedice već su zabilježene.

Austrijski mediji navode da je potres prouzročio odron stijena na cesti između Schottweina i Breitensteina u okrugu Neunkirchen. Na kolnik su se obrušili manji komadi kamenja, pa su na teren izašli vatrogasci koji su uklonili odron i ponovno uspostavili normalno odvijanje prometa.

Prema dosad dostupnim informacijama, nema izvješća o ozlijeđenima niti o većoj materijalnoj šteti. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na području pogođenom potresom.

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austrija epicentar potres richter

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