NEMA OZLIJEĐENIH
Snažan potres probudio Austrijance: Izazvao je odron stijena, a osjetio se skroz do Beča
Snažan potres magnitude 4,5 po Richteru zatresao je u 1:59 ujutro područje Semmeringa u Austriji. Podrhtavanje se osjetilo i u Beču te u dijelovima Donje Austrije i Štajerske.
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Austrijski seizmološki zavod Geosphere Austria izvijestio je da je epicentar bio osam kilometara jugozapadno od Gloggnitza u Donjoj Austriji, odnosno 15 kilometara istočno od Mürzzuschlaga u Štajerskoj. Hipocentar potresa nalazio se na dubini od četiri kilometra.
Seizmolozi upozoravaju da su zbog njegove jačine u području epicentra moguća manja oštećenja, a prve posljedice već su zabilježene.
Austrijski mediji navode da je potres prouzročio odron stijena na cesti između Schottweina i Breitensteina u okrugu Neunkirchen. Na kolnik su se obrušili manji komadi kamenja, pa su na teren izašli vatrogasci koji su uklonili odron i ponovno uspostavili normalno odvijanje prometa.
Prema dosad dostupnim informacijama, nema izvješća o ozlijeđenima niti o većoj materijalnoj šteti. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na području pogođenom potresom.
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