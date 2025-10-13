Oglas

hara oluja alice

VIDEO / Snažno nevrijeme zahvatilo dio Europe, stanovnici pozvani da ne napuštaju domove

N1 Info
13. lis. 2025. 07:30
Bujične kiše izazvale su teške poplave u sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Kataloniji, ostavivši brojne ljude zarobljene u svojim automobilima, potvrdili su dužnosnici.

Na društvenim mrežama pojavili su se videozapisi koji prikazuju bujice blatnjave vode kako se probijaju kroz ulice gradova La Ràpita i Santa Bàrbara u pokrajini Tarragona, odnoseći automobile, kontejnere i druge predmete.

Španjolska nacionalna meteorološka agencija AEMET proglasila je najviši, crveni stupanj uzbune, u obalnoj pokrajini zbog obilnih padalina i mogućih novih poplava. Zasad nema izvješća o poginulima ili ozlijeđenima.

Katalonska agencija za civilnu zaštitu pozvala je stanovnike delte Ebra da ne napuštaju svoje domove, nakon upozorenja AEMET-a da bi u sljedećih 12 sati moglo pasti i do 180 milimetara kiše, piše BBC, a prenosi Dnevnik.hr

"Situacija je komplicirana i predviđa se još kiše", izjavila je Cristina Vicente, visoka dužnosnica agencije.

Promet je također teško pogođen. Obustavljeni su polasci vlakova između Barcelone i Valencije, duž mediteranskog koridora, dok se službe bore s posljedicama poplavljenih pruga i cesta.

Jake kiše i poplave posljednjih su dana pogodile i druge dijelove jugoistočne Španjolske, uključujući Balearske otoke, gdje su lokalne vlasti prijavile brojne materijalne štete.

Prema meteorolozima, ozbiljno nevrijeme uzrokovano je olujom Alice, koja se formirala nad zapadnim Mediteranom i donijela ekstremne količine oborina te snažne vjetrove.

oluja

