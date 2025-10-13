VIDEO / Snažno nevrijeme zahvatilo dio Europe, stanovnici pozvani da ne napuštaju domove

Bujične kiše izazvale su teške poplave u sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Kataloniji, ostavivši brojne ljude zarobljene u svojim automobilima, potvrdili su dužnosnici.
Na društvenim mrežama pojavili su se videozapisi koji prikazuju bujice blatnjave vode kako se probijaju kroz ulice gradova La Ràpita i Santa Bàrbara u pokrajini Tarragona, odnoseći automobile, kontejnere i druge predmete.
Santa Bàrbara, Montsià, Catalonia, Spain today. pic.twitter.com/7VRcxVfbJG— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 12, 2025
Španjolska nacionalna meteorološka agencija AEMET proglasila je najviši, crveni stupanj uzbune, u obalnoj pokrajini zbog obilnih padalina i mogućih novih poplava. Zasad nema izvješća o poginulima ili ozlijeđenima.
Katalonska agencija za civilnu zaštitu pozvala je stanovnike delte Ebra da ne napuštaju svoje domove, nakon upozorenja AEMET-a da bi u sljedećih 12 sati moglo pasti i do 180 milimetara kiše, piše BBC, a prenosi Dnevnik.hr
🚨 La Ràpita, Montsià in Catalonia, Spain at the moment...👀pic.twitter.com/DSV797DFUT— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 12, 2025
"Situacija je komplicirana i predviđa se još kiše", izjavila je Cristina Vicente, visoka dužnosnica agencije.
Promet je također teško pogođen. Obustavljeni su polasci vlakova između Barcelone i Valencije, duž mediteranskog koridora, dok se službe bore s posljedicama poplavljenih pruga i cesta.
Current situation in Godall, Tarragona Province, Catalonia in Spain. pic.twitter.com/sZxAvR4OQP— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 12, 2025
Jake kiše i poplave posljednjih su dana pogodile i druge dijelove jugoistočne Španjolske, uključujući Balearske otoke, gdje su lokalne vlasti prijavile brojne materijalne štete.
🚨 Godall, Tarragona Province, Catalonia in Spain at the moment....👀👀pic.twitter.com/wzSCKeCRuK— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 12, 2025
Prema meteorolozima, ozbiljno nevrijeme uzrokovano je olujom Alice, koja se formirala nad zapadnim Mediteranom i donijela ekstremne količine oborina te snažne vjetrove.
