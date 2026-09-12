CAREVA LIVADA
VIDEO / Što se to događa u Bugarskoj? Druga snažna eksplozija u skladištu oružja
Snažna eksplozija izazvala je požar u skladištu oružja u središnjoj Bugarskoj tijekom noći, izvijestili su lokalni mediji i dužnosnici u subotu. Ovo je već druga eksplozija na vojnim postrojenjima u posljednjih nekoliko tjedana.
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Nema izvješća o ozlijeđenima u požaru koji je izbio u blizini sela Careva Livada, a na lokalno emitiranim videozapisima moglo se vidjeti kako požar osvjetljava noćno nebo.
"U ovom trenutku požar je zahvatio područje skladišnog dijela tvornice. Kreće se od skladišta do skladišta", izjavila je novinarima regionalna guvernerka Gabrova Kristina Sidorova u ranim jutarnjim satima u subotu.
Lokalni mediji izvijestili su da je požar izbio na lokaciji kojom upravlja tvrtka EMCO, koja je prošlog mjeseca pretrpjela eksploziju u drugom postrojenju, pozivajući se na službenika tvrtke EMCO. Agencija Reuters nije odmah uspjela stupiti u kontakt s EMCO-om radi komentara.
Trgovac oružjem meta ruskih operativaca
Tvrtku EMCO vodi bugarski trgovac oružjem Emilian Gebrev, za kojeg bugarski tužitelji tvrde da je u prošlosti bio meta napada ruskih operativaca na njegova postrojenja.
Bugarska je 2024. izdala nalog za uhićenje šestorice ruskih državljana optuženih za umiješanost u uništavanje EMCO-ovih skladišta oružja u kojima se skladištilo streljivo za izvoz u Ukrajinu i Gruziju između 2011. i 2020. godine.
Tužitelji su tada izjavili kako se s razlogom može pretpostaviti povezanost između eksplozija u Bugarskoj, pokušaja trovanja Gebreva 2015. godine i eksplozija u skladištima streljiva u Češkoj 2014. godine.
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