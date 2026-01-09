VIDEO / Što znamo o Orešniku: Ruska raketa koja mijenja pravila igre

Ovakva vrsta rakete izvorno je dizajnirana za nošenje nuklearnih bojevih glava. Rijetka je, skupa i podsjeća na hladnoratovsko doba. Orešnik je dosad nosio samo konvencionalne eksplozive, ali pripada klasi projektila čija brzina i sposobnosti odražavaju nuklearnu prijetnju. Smatra se da su Sjedinjene Američke Države bile obaviještene prije njegove prve uporabe krajem 2024., kako se lansiranje ne bi pogrešno protumačilo kao nuklearni napad.