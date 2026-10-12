PREMIJEROVO OBRAĆANJE
Plenković se obrušio na oporbu pa komentirao otpad u Gospiću: Događa se sve što smo najavili ovog ljeta
Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) stao pred predstavnike medija i javnosti ponudio posljednje informacije na glavne društveno političke teme u zemlji.
Na samom početku je izrazio zadovoljstvo summitom MED9 u Splitu, stabilnim kreditnim rejtingom, a najavio je i sutrašnju saborsku sjednicu, gdje oporba ponovno poziva na nepovjerenje njemu i Vladi.
"Navikli smo na te instrumente oporbe, kao što znamo i kako odgovoriti na to. Ništa neočekivano", kazao je premijer.
Europska unija uvodi novi paket sankcija Rusiji, ali to je u sjeni poteza američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji kupuje energente od Rusije.
"Vidjeli smo da su se reakcije uzburkale. Ukrajina je žrtva agresije više od četiri i pol godine. Zato uzvraća istom mjerom i gađa mete u Rusiji. Mislim da zaoštravanje nije dobro i da cijeli Zapad mora biti uz Ukrajinu, uključujući SAD."
Proračun se nameće kao glavno pitanje za EU u nadolazećim danima.
"Želja je zaštititi poljoprivredu i ravnomjerni regionalni razvoj, što ide u korist nama kao posljednjoj članici EU-a. Brojke su u okvirima naših očekivanja. Mi i dalje želimo biti zemlja koja će idućih sedam godina, biti neto primatelj iz europskih izvora. Mislim da ćemo to osigurati."
Što je s Gospićem i sanacijom?
"Oni koji su krivi za odlaganje opasnog otpada, nezakonito odlaganje neopasnog otpada, će odgovarati. Vidimo da se to i događa. To je dokaz da tijela kaznenog progona rade. Samostalno i neovisno", kazao je i nastavio:
"Sve kako sam i najavio. Drugi dio, koji se odnosi na sanaciju, je započeo. Neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi. Svaka vreća se analizira i sve što se uključuje u proces izrade cementare. Ni cementare ni Vlada ne bi radili nešto što bi ugrozilo zdravlje ljudi i okoliša. Dakle, cijela ta lažna priča i narativ da se ljude truje, besramni je potez aktera u opoziciji. Za tako nešto moraš biti zao ili zlonamjeran. Umjesto da se ispričaju svim OPG-ovima u Ličko-senjskoj županiji. E, to će biti tema sutra popodne."
Najavio je i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Potom se okrenuo rasutom otpadu i zdravlju ljudi te okoliša.
"Uvijek će se naći pravno rješenje da se proces završi do kraja. Nije zabilježena ugroza za zdravlje ljudi ili okoliš, zaključak je znanstvenog savjeta. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava."
Građane brine da će firma koja je potencijalno dovozila otpad sad taj otpad i sanirati.
"To mora objasniti ta firma (CE-ZA-R, nap.a.) ili tijela kaznenog progona."
"Gdje je bila drama kad je čovjek ostao bez ruke?"
Otkrio je i kako će odgovoriti predsjedniku SDP-a ili bilo kome drugome na prozivke da je glavni i odgovoran za cijelu situaciju oko Gospića.
"Na pamflete smo temeljito odgovorili. Jako je važno za shvatiti, oporbu ne zanimaju Gospić, zdravlje ljudi ili okoliš, njih samo zanima rušiti Vladu. Kao što se deset godina borimo s nesposobnom oporbom, nastavit ćemo. Vlada nije napravila problem, kakve veze mi imamo s tim? Riječ je o pojedincima koji će za to odgovarati, kakve veze imamo s njima? Nikakve. Iako je to u domeni lokalnih vlasti, mi želimo to riješiti jer one to ne mogu. Gdje je bila drama kad je čovjek ostao bez ruke na Jakuševcu?"
Na kraju je kazao i da se razgovara oko dodatka za umirovljenike i da ga ankete o popularnosti ni najmanje ne brinu.
"Iste ankete su govorile da će Davor Bernardić 2020. pobijediti. Bit ćemo spremni za izbore", zaključio je premijer.
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