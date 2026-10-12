Plenković se obrušio na oporbu pa komentirao otpad u Gospiću: Događa se sve što smo najavili ovog ljeta

"Sve kako sam i najavio. Drugi dio, koji se odnosi na sanaciju, je započeo. Neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi. Svaka vreća se analizira i sve što se uključuje u proces izrade cementare. Ni cementare ni Vlada ne bi radili nešto što bi ugrozilo zdravlje ljudi i okoliša. Dakle, cijela ta lažna priča i narativ da se ljude truje, besramni je potez aktera u opoziciji. Za tako nešto moraš biti zao ili zlonamjeran. Umjesto da se ispričaju svim OPG-ovima u Ličko-senjskoj županiji. E, to će biti tema sutra popodne."