VIDEO / Trump izazvao novi skandal: Pogledajte kako je ismijao novinarku

author
N1 Info
|
16. lis. 2025. 13:39
Donald Trump
AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Američki predsjednik Donald Trump suočio se s novim kritikama zbog komentara upućenog novinarki tijekom događaja u Bijeloj kući s argentinskim predsjednikom Javierom Mileijem.

Nakon što su završila pitanja novinara, Trump je pokazao na novinarku i pozvao je da postavi pitanje. Upitala je "Kako Kina produbljuje svoju prisutnost u Latinskoj Americi, kakvu ulogu vidite za SAD?"

Umjesto da odgovori, Trump se okrenuo potpredsjedniku J. D. Vanceu i rekao "Samo volim gledati kako govori."

Njih dvoje su se nasmijali prije nego što je Trump rekao "Dobar posao. Dobar posao. Hvala ti, draga.", i završio događaj.

Nije jasno da li Trump, s obzirom na buku u sobi, nije čuo pitanje ili jednostavno nije želio na njega odgovoriti, prenosi News18.

Trumpov komentar izazvao je val reakcija u medijima i na društvenim mrežama, gdje su ga mnogi optužili za seksističko ponašanje i omalovažavanje novinarke.

Teme
bijela kuća donald trump jd vance novinarka

