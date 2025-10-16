VIDEO / Trump izazvao novi skandal: Pogledajte kako je ismijao novinarku

Američki predsjednik Donald Trump suočio se s novim kritikama zbog komentara upućenog novinarki tijekom događaja u Bijeloj kući s argentinskim predsjednikom Javierom Mileijem.
Nakon što su završila pitanja novinara, Trump je pokazao na novinarku i pozvao je da postavi pitanje. Upitala je "Kako Kina produbljuje svoju prisutnost u Latinskoj Americi, kakvu ulogu vidite za SAD?"
Umjesto da odgovori, Trump se okrenuo potpredsjedniku J. D. Vanceu i rekao "Samo volim gledati kako govori."
Njih dvoje su se nasmijali prije nego što je Trump rekao "Dobar posao. Dobar posao. Hvala ti, draga.", i završio događaj.
Trump ignores a question from a woman reporter but says, "I just like to watch her talk. Good job. Thank you darling." pic.twitter.com/IHLTAiOe4F— Aaron Rupar (@atrupar) October 14, 2025
Nije jasno da li Trump, s obzirom na buku u sobi, nije čuo pitanje ili jednostavno nije želio na njega odgovoriti, prenosi News18.
Trumpov komentar izazvao je val reakcija u medijima i na društvenim mrežama, gdje su ga mnogi optužili za seksističko ponašanje i omalovažavanje novinarke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
