VIDEO / Trump o ratu u Ukrajini: Mislio sam da će to biti jedan od najlakših problema
Usred tjedna obilježenog trgovinskim ratovima i dvama od najopasnijih svjetskih sukoba, američki predsjednik Donald Trump u utorak je iznio iznenađujuću diplomatsku procjenu: pregovori s Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini teži su zadatak od postizanja mirovnog sporazuma na Bliskom istoku.
Teži od Bliskog istoka
Trump, koji je više puta obećavao da bi mogao “preko noći” završiti rat u Ukrajini, sada je znatno ublažio svoje početno samopouzdanje.
Izjavio je da je dogovor o okončanju borbi u Gazi “vrlo blizu”, što smatra opipljivim znakom napretka u jednom od najzamršenijih svjetskih sukoba.
No, riješiti rat koji je pokrenuo ruski predsjednik? To je, kako je priznao Trump, “možda teži” pregovarački pothvat.
„Luda stvar. Mislio sam da će to biti jedan od lakših“, rekao je, praktički priznajući da su složenosti pregovora s Putinom nadmašile labirintnu diplomaciju potrebnu za zaustavljanje sukoba u Gazi, prenosi Kyiv Post.
"You are a transformative president" -- I regret to inform you that Mark Carney is kissing Trump's ass pic.twitter.com/N7loqFslVr— Aaron Rupar (@atrupar) October 7, 2025
To priznanje naglašava golemi izazov pronalaženja izlaza iz agresije Kremlja – izazov koji se pokazao otpornim i na Trumpovu transakcijsku diplomaciju.
Crvena kravata, šale o aneksiji i narušeni odnosi
Trump je pokazao frustraciju u odnosima s Putinom tijekom ugošćavanja kanadskog premijera Marka Carneyja, čiji je posjet bio lekcija iz diplomatske uljudnosti osmišljene kako bi se ublažile rastuće napetosti između Washingtona i Ottawe.
Carney je dan započeo noseći crvenu kravatu – jasan znak pažnje prema boji Republikanske stranke – pokušavajući premostiti jaz koji su izazvale američke carinena kanadsku robu.
Unatoč toj suptilnoj "maslinovoj grančici”, odnosi su i dalje obilježeni dubokim napetostima – transatlantske veze narušene su trgovinskim sporovima zbog kojih je Kanada jedina zemlja skupine G7 podložna američkim kaznenim carinama.
Sastanak je za Carneyja bio hod po žici: cijeli je mandat proveo pokušavajući udobrovoljiti američkog predsjednika koji ne samo da je uveo carine, već je više puta i prijetio aneksijom Kanade.
Carneyjevi pokušaji laskanja – hvaleći Trumpove uspjehe u drugim globalnim krizama – samo su doveli do nove provokacije.
„Spajanje Kanade i Sjedinjenih Država?“ ubacio se Trump, što je izazvalo napetu, ali odlučnu reakciju Carneyja. „Ne! To nije ono na što sam mislio“, uzvratio je premijer, naglasivši da Kanada “nije na prodaju”.
PM Carney: This is the most important— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 7, 2025
Trump: The merger of Canada and the US
Carney: That wasn’t where I was going
What a F embarrassment
pic.twitter.com/qA0gkflIky
Cijena sukoba
Nejasnoće oko carina – Trump je samo poručio da će Kanađani “otići zadovoljni” – izazvale su brzu osudu u američkom Kongresu.
Senatorica Jeanne Shaheen (D-NH), vodeća demokratkinja za vanjsku politiku, oštro je kritizirala Trumpa zbog “destruktivnog i nepotrebnog trgovinskog rata”.
„Dok se Amerika suočava s rastućom nestabilnošću i sigurnosnim prijetnjama diljem svijeta, trebamo jačati odnose s našim najbližim saveznicima poput Kanade, a ne ih uništavati samoporažavajućim trgovinskim ratovima i djetinjastom retorikom o aneksiji“, rekla je Shaheen u priopćenju u utorak navečer, sažimajući širu zabrinutost da ovakvo narušavanje transatlantskih odnosa nepotrebno slabi zapadni savez.
Za sada, diplomatska je računica jasna: dok Trump izražava uvjerenje u skori proboj na Bliskom istoku, pregovori s Putinom o Ukrajini pokazali su se kao najteži geopolitički izazov na njegovu stolu.
Suočavanje s protivnikom u Moskvi sada je, za ovu administraciju, očito teži zadatak od donošenja mira u regiju koja je desetljećima sinonim za sukob.
