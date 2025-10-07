Plenković o izboru predsjednika Vrhovnog suda: Nije tako komplicirano

Do ponoći je po pisanju medija stigla samo jedna prijava, a Plenković je rekao novinarima da ne zna je li se što promijenilo. "To treba pitati DSV, ne znam pa vjerojatno čekaju par dana kao što to obično biva da one prijave koje su eventualno poslane poštom dođu", rekao je novinarima prilikom polaganja vijenca ispred spomen-ploče na zgradi Vlade u povodu obljetnice raketiranja Banskih dvora.