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dramatični prozori

VIDEO / U Njemačkoj snimljen golemi vodeni tornado

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N1 Info
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01. srp. 2026. 19:03
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avmt94
mz_storymakers/x/screenshot

Snažno nevrijeme zahvatilo je jug Njemačke, a iznad Bodenskog jezera, u blizini grada Friedrichshafena, formirao se veliki vodeni tornado

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Prema podacima Njemačke meteorološke službe (DWD), vrtlog se zadržao iznad jezera oko 15 minuta prije nego što se počeo pomicati prema Lindauu u Bavarskoj, pišu njemački mediji.

Meteorolozi nisu mogli točno utvrditi njegovu visinu ni promjer, no procjenjuju da su se brzina vjetra unutartornada kretala između 100 i 150 kilometara na sat, prenosi tportal.

Budući da je ostao iznad vode, nije prouzročio materijalnu štetu, niti je bilo ozlijeđenih.

Opasnost nije prošla

Iako je prvi vodeni tornado prošao bez posljedica, njemački meteorolozi upozoravaju da opasnost nije završila. Za područje oko Bodenskog jezera, uključujući Ravensburg u saveznoj zemlji Baden-Württemberg, izdano je crveno upozorenje zbog mogućnosti novih snažnih grmljavinskih nevremena, orkanskih udara vjetra te izoliranih tornada.

Prognoze najavljuju obilne pljuskove, pri čemu bi u samo sat vremena moglo pasti između 25 i 35 litara kiše po četvornom metru. Uz to, očekuju se udari vjetra do 100 kilometara na sat te lokalno izražena tuča.

Njemačka meteorološka služba upozorava da bi nevrijeme moglo donijeti opasne udare groma, rušenje stabala, brzo plavljenje cesta, podvožnjaka i podruma te čak mogućnost novih tornada i klizišta.

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njemačka tornado

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