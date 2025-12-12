VIDEO / Ukradenim teretnim čamcem se zabila u povijesni most u Veneciji

Talijanska žena ukrala je dostavni čamac u Veneciji i u četvrtak se njime zabila u most Rialto iz 16. stoljeća, oštetivši kamenu balustradu i bacivši pakete u Veliki kanal.
Žena se ukradenim teretnim čamcem zabila u venecijanski most Rialto iz 16. stoljeća, oštetivši kamenu balustradu povijesne građevine i poslavši pakete u Veliki kanal, piše Euronews.
Žena, identificirana kao Talijanka tuniskog podrijetla, isprva je pokušala ukrasti pakete s tradicionalnog venecijanskog dostavnog čamca „topo” — što znači „miš” — koji je bio privezan u blizini mosta dok su djelatnici dostavne službe bili odsutni, priopćila je venecijanska policija.
Kada su je svjedoci uočili, ukrcala se na plovilo, pokrenula motor i velikom brzinom krenula kanalom, da bi ubrzo izgubila kontrolu i udarila u bočnu balustradu mosta, navodi policija.
U sudaru su uništena tri stupa i slomljen nosač balustrade. Više paketa palo je u vodu, a kasnije su ih izvukle vlasti, zajedno s dijelovima kamene balustrade.
"Događalo se da su krali pakete, ali nikada cijeli čamac"
Prema riječima vlasnika čamca Alvisea Brusse, žena je prije uzimanja čamca preturala po osobnim stvarima zaposlenika, ukrala cigarete iz ruksaka jednog radnika te pronašla ključeve u kutiji koja se držala na plovilu.
„Događalo se da su krali pakete, ali nikada cijeli čamac”, rekao je Brussa lokalnim medijima. „Preturala je po osobnim stvarima radnika i uzela cigarete iz ruksaka jednog zaposlenika, zatim je pronašla kutiju s ključevima i uzela ih, uspjela pokrenuti motor i ubrzati.”
„Hvala Bogu, nitko nije ozlijeđen”, rekao je Brussa. Osumnjičenoj je bio izrečen DASPO, administrativna zabrana ulaska u Veneciju na tri godine, priopćile su vlasti.
Mjera je bila uvedena zbog ranijih kaznenih djela protiv imovine. Unatoč zabrani, policija ju je više puta identificirala u Mestreu i na venecijanskom kopnu, prema lokalnim izvješćima. Venecijanska policija uhitila je ženu zbog teške krađe i drugih kaznenih djela.
Zabrinutost zbog oštećenja Rialta
Most Rialto, kamena građevina izgrađena između 1588. i 1591. godine, pretrpio je znatna oštećenja koja vlasti još procjenjuju.
„Obnova će biti teška, ali ne i nemoguća”, rekao je Giovanni Giusto, klesar koji je nadzirao prethodnu obnovu balustrade 2008. godine, za talijansku novinsku agenciju Ansa. Giusto je rekao da je prioritet pronaći sve fragmente, uključujući one u vodi, ali je dodao da će biti potrebno i nešto maštovitog rada jer se neće svi dijelovi pronaći.
Unatoč gustome prometu gondola i motornih čamaca u tom području, u incidentu nitko nije ozlijeđen, priopćile su vlasti. Nesreća se dogodila u jeku božićnog razdoblja dostava duž Velikog kanala, jednog od najprometnijih venecijanskih plovnih putova.
