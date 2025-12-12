VIDEO / Ukradenim teretnim čamcem se zabila u povijesni most u Veneciji

„Obnova će biti teška, ali ne i nemoguća”, rekao je Giovanni Giusto, klesar koji je nadzirao prethodnu obnovu balustrade 2008. godine, za talijansku novinsku agenciju Ansa. Giusto je rekao da je prioritet pronaći sve fragmente, uključujući one u vodi, ali je dodao da će biti potrebno i nešto maštovitog rada jer se neće svi dijelovi pronaći.