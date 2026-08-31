Belgorod
VIDEO / Ukrajina pogodila elektranu i sortirnicu ruske on-line trgovine; dvije osobe mrtve, 16 ozlijeđenih
U raketnom napadu poginule su dvije osobe, a 16 je ozlijeđeno u gradu Belgorodu blizu ruske granice s Ukrajinom, rekao je vršitelj dužnosti guvernera Aleksandar Šuvajev putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.
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Ljudi su poginuli nakon ukrajinskog napada na komercijalni objekt, u kojem je također zapaljeno sedam skladišta u gradu, dodao je. Ruski online trgovac Ozon rekao je putem Telegrama da su napadnuti i logistički centar i sortirnica u Belgorodu, što je izazvalo požar pri čemu su ozlijeđeni ljudi.
Nije odmah bilo jasno misle li Aleksandar Šuvajev i Ozon na iste objekte. Najmanje 38 ljudi poginulo je u petak nakon što je ruski napad dronom izazvao detonaciju u skladištu streljiva u stambenom području ukrajinskoga glavnoga grada Kijeva.
Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. Dvije zemlje redovito razmjenjuju napade na infrastrukturu, uključujući luke, energetske i logističke objekte, ali negiraju namjerno ciljanje civila.
Early reports say a thermal power plant was hit in Belgorod. Also word of a possible strike on an Ozon warehouse there. https://t.co/Fe4yATzvMM pic.twitter.com/WB1gltcoFS— WarTranslated (@wartranslated) August 30, 2026
Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća o šteti.
Najveća ruska banka Sberbank odobrila je restrukturiranje ukupno 79 milijuna dolara kredita za trgovce robom putem Ozona i Wildberriesa, koji je nedavno također bio pogođen ukrajinskim napadima, izvijestila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na jednog bankovnog dužnosnika.
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