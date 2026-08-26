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Wildberries, Tambovska oblast

VIDEO / Ukrajinski napad uzrokovao kaos u Rusiji: "Zapaljen je ekvivalent 14 nogometnih igrališta"

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Hina
|
26. kol. 2026. 10:41
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wildberries
Screenshot (X)

Noćašnji napad dronom izazvao je velik požar u skladištu ruskoga giganta, e-trgovine Wildberries u ruskoj Tambovskoj oblasti, rekli su u srijedu dužnosnici, a Ukrajina istodobno nastavlja kampanju u sklopu koje želi nanijeti štetu ekonomiji ciljajući online trgovce.

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Guverner Tambova Jevgenij Pervišov rekao je da je zapaljeno oko 100.000 četvornih metara objekta, što je ekvivalent 14 nogometnih igrališta.

U napadu je ranjena jedna osoba, napisao je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Nije objavio je li požar ugašen. Ukrajina napada objekte Wildberriesa od sredine srpnja, a svoju je strategiju proširila posljednjih dana nastojeći uključiti i glavnog konkurentnog trgovca, Ozon.

Te dvije internetske trgovine dominiraju jednim od najbrže rastućih dijelova ruskog gospodarstva, koje je nadomak stagnaciji nakon 4 i pol godine rata u Ukrajini.

U susjednoj Lipetskoj regiji muškarac i 14-godišnjak poginuli su u požaru koji je zapalio padajući dron, dok je žena poginula u napadu dronom u Belgorodskoj regiji koja graniči s Ukrajinom, objavile su lokalne vlasti na Telegramu.

I Ukrajina i Rusija više su puta negirale da ciljaju civile otkako je Moskva pokrenula invaziju u veljači 2022.

Teme
napad dronovima rat u ukrajini rusko gospodarstvo skladišta wildberries

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