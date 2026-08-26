Wildberries, Tambovska oblast
VIDEO / Ukrajinski napad uzrokovao kaos u Rusiji: "Zapaljen je ekvivalent 14 nogometnih igrališta"
Noćašnji napad dronom izazvao je velik požar u skladištu ruskoga giganta, e-trgovine Wildberries u ruskoj Tambovskoj oblasti, rekli su u srijedu dužnosnici, a Ukrajina istodobno nastavlja kampanju u sklopu koje želi nanijeti štetu ekonomiji ciljajući online trgovce.
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Guverner Tambova Jevgenij Pervišov rekao je da je zapaljeno oko 100.000 četvornih metara objekta, što je ekvivalent 14 nogometnih igrališta.
U napadu je ranjena jedna osoba, napisao je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Nije objavio je li požar ugašen. Ukrajina napada objekte Wildberriesa od sredine srpnja, a svoju je strategiju proširila posljednjih dana nastojeći uključiti i glavnog konkurentnog trgovca, Ozon.
Te dvije internetske trgovine dominiraju jednim od najbrže rastućih dijelova ruskog gospodarstva, koje je nadomak stagnaciji nakon 4 i pol godine rata u Ukrajini.
The Wildberries logistics hub in Kotovsk, Tambov Oblast, is heavily burning after another Ukrainian drone attack overnight. Russian authorities say the fire has already spread across around 40,000 m² of the 108,000 m² complex.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 26, 2026
Kotovsk was also one of the very first Wildberries… pic.twitter.com/P24k0oz1yy
U susjednoj Lipetskoj regiji muškarac i 14-godišnjak poginuli su u požaru koji je zapalio padajući dron, dok je žena poginula u napadu dronom u Belgorodskoj regiji koja graniči s Ukrajinom, objavile su lokalne vlasti na Telegramu.
I Ukrajina i Rusija više su puta negirale da ciljaju civile otkako je Moskva pokrenula invaziju u veljači 2022.
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