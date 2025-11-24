Oglas

NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO/ WC pao s mosta na cestu u Španjolskoj pa se razletio. Nema ozlijeđenih

N1 Info
24. stu. 2025. 16:30
wc papir
Roberto Sorin/Unsplash

Nevjerojatan prizor zabilježen je u španjolskoj Sevilli, gdje je prijenosni WC papir pao s vrha visokog mosta Centenario ravno na prometnu cestu. Incident se dogodio tijekom radova na mostu, a cijeli događaj je, srećom, prošao bez ozlijeđenih, piše španjolski El Pais.

Na mostu su u tijeku radovi, a prošlog četvrtka dizalica je premještala WC kabinu. U jednom trenutku kabina se otkačila i pala s vrha mosta na cestu, gdje se razletjela, a njezin se sadržaj prosuo po cesti. Cijelu scenu slučajno je snimio jedan vozač, a na snimci se može vidjeti kako se promet nakon pada zaustavio, prenosi Index.

Kako prenosi španjolski El Pais, u incidentu nitko nije ozlijeđen, a nije oštećen nijedan automobil koji se u tom trenutku nalazio na mostu. Ipak, nastao je zastoj u prometu koji je potrajao dok radnici nisu očistili ostatke uništene WC kabine.

@tanqueta567 #parati ♬ sonido original - tanqueta
WC papir Španjolska

