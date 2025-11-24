VIDEO/ WC pao s mosta na cestu u Španjolskoj pa se razletio. Nema ozlijeđenih

Nevjerojatan prizor zabilježen je u španjolskoj Sevilli, gdje je prijenosni WC papir pao s vrha visokog mosta Centenario ravno na prometnu cestu. Incident se dogodio tijekom radova na mostu, a cijeli događaj je, srećom, prošao bez ozlijeđenih, piše španjolski El Pais.
Oglas
Na mostu su u tijeku radovi, a prošlog četvrtka dizalica je premještala WC kabinu. U jednom trenutku kabina se otkačila i pala s vrha mosta na cestu, gdje se razletjela, a njezin se sadržaj prosuo po cesti. Cijelu scenu slučajno je snimio jedan vozač, a na snimci se može vidjeti kako se promet nakon pada zaustavio, prenosi Index.
Kako prenosi španjolski El Pais, u incidentu nitko nije ozlijeđen, a nije oštećen nijedan automobil koji se u tom trenutku nalazio na mostu. Ipak, nastao je zastoj u prometu koji je potrajao dok radnici nisu očistili ostatke uništene WC kabine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas