FOTO / Pogledajte tko je sve došao na otvorenje FALIŠ-a

"Grad nije samo nakupina nekakvih građevinskih objekata i prometnica. Grad je prije svega civilizacijska stečevina i hvala svima onima koji su to prepoznali. Slagali se s nama ili ne, FALIŠ već 13 godina zagovara grad kao civilizacijsku stečevinu. Mi nikoga ne tjeramo da misli isto, ali sve tjeramo prema istom cilju, prema istom mišljenju da promišljaju grad“, kazao je Sekulić pred početak programa.