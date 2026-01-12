Više od 530 mrtvih u prosvjedima u Iranu: "Namjerno pucaju ljudima u lica. Ulice su pune krvi"

Zato se, kada su se u subotu navečer prosvjednici počeli okupljati u elitnoj četvrti Andarzgoo u Teheranu, brzo pridružila. Na snimci koju je Guardianu poslala preko rođakinje koja živi u inozemstvu, vidi se kako ljudi hodaju ulicom, radosni, unatoč oblaku suzavca koji se širi nad njihovim glavama.