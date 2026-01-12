više od 10.000 uhićenih
Više od 530 mrtvih u prosvjedima u Iranu: "Namjerno pucaju ljudima u lica. Ulice su pune krvi"
Broj civilnih žrtava, prema izvještavanju međunarodnih organizacija, eksplodirao je unazad nekoliko dana. Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency, u nasilju je ubijeno najmanje 538 ljudi, među njima 490 prosvjednika, a više od 10.600 osoba je uhićeno.
Sve je kulminiralo padom iranskog rijala
Sarah je osjećala da više nema što izgubiti. Pedesetogodišnja poduzetnica iz Teherana gledala je kako cijene divljaju, dok joj se slobode iz godine u godinu sve više sužavaju.
Zato se, kada su se u subotu navečer prosvjednici počeli okupljati u elitnoj četvrti Andarzgoo u Teheranu, brzo pridružila. Na snimci koju je Guardianu poslala preko rođakinje koja živi u inozemstvu, vidi se kako ljudi hodaju ulicom, radosni, unatoč oblaku suzavca koji se širi nad njihovim glavama.
U gomili su bili ljudi svih generacija – obitelji, stariji građani i muškarci koji su hodali rame uz rame. Atmosfera je bila mirna sve dok se nisu pojavile sigurnosne snage, podigle automatske puške i počele pucati na nenaoružane prosvjednike s male udaljenosti.
Iran is undergoing a revolution and perhaps the largest explicitly anti-Islamic regime protests in history. This is the capital Tehran.— Dr. Maalouf (@realMaalouf) January 9, 2026
Protesters are taking over cities across the country and the regime now faces a REAL chance of falling.
I ask again, why is the media silent? pic.twitter.com/dpHZcDaRxt
Iran u mraku, dokumentiranje prosvjeda omogućuje jedino Muskov Starlink
Sljedeća snimka koju je poslala bila je snimljena u žurbi. „Besramnici!“, ponavljala je iznova dok se vozila dalje, a u pozadini su se čuli pucnji i ljudi koji su u panici bježali.
U četvrtak je Iran potonuo u mrak. Vlasti su isključile internet i međunarodne pozive, odsjekavši zemlju od ostatka svijeta. Retorika vlasti, isprva pomirljiva, brzo se promijenila. Nestale su ponude dijaloga, a zamijenile su ih prijetnje smrtnim kaznama za prosvjednike, koje je vlast optužila da ih podupiru Izrael i SAD, piše Guardian.
Ono što je uslijedilo dokumentirano je mutnim snimkama i paničnim porukama koje su aktivisti uspijevali poslati iz zemlje koristeći kratkotrajne Starlinkveze prije nego što bi im signal bio onesposobljen.
"Smrt diktatoru"
Tisuće ljudi svake su večeri marširale gradovima diljem zemlje, uzvikujući „smrt diktatoru“, misleći na vrhovnog vođu Irana ajatolaha Alija Hamneija, ali i pozivajući na povratak dinastije Pahlavi, koja je vladala Iranom prije revolucije 1979. godine.
Devetnaestogodišnji studentski aktivist rekao je u petak: „Večeras marširamo u tisućama. Vidio sam djecu na ramenima roditelja, baku koja uzvikuje ‘Smrt Hamneiju’, i to dok nosi čador. Shvaćate li koliko je to značajno?“
Prosvjedni pokret, koji je započeo kao skromna demonstracija trgovaca u Teheranu zbog naglog pada vrijednosti nacionalne valute 28. prosinca, brzo je izmaknuo kontroli vlasti.
Dok je iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozivao na dijalog i upozoravao da bi nasilne mjere mogle dodatno potaknuti inflaciju, počeli su se pojavljivati znakovi obračuna sigurnosnih snaga s prosvjednicima.
Pojavile su se snimke interventne policije koja 4. siječnja upada u bolnicu u zapadnoj pokrajini Ilam, gdje su se liječili ranjeni prosvjednici, što je izazvalo ogorčenje javnosti zbog premlaćivanja pacijenata i liječnika.
Najmanje 538 ubijenih, HRA
Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency, u nasilju je ubijeno najmanje 538 ljudi, među njima 490 prosvjednika, a više od 10.600 osoba je uhićeno.
Amnesty International i Human Rights Watch ranije su dokumentirali najmanje 28 ubijenih između 31. prosinca i 3. siječnja, od kojih su neki pogođeni mecima iz pušaka i sačmarica s metalnim projektilima.
Iako je Pezeškijan pozvao na istragu napada na bolnicu i priznao da vlast snosi odgovornost za nezadovoljstvo građana, a ne strane sile, to nije bilo dovoljno da smiri javnost. Prosvjedi su se nastavili i rasli.
