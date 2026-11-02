"midterms"
Više od 54 milijuna Amerikanaca već glasalo na izborima za Kongres
Više od 54,7 milijuna Amerikanaca već je prijevremeno glasalo na izborima za Kongres, prenosi CNN.
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Taj broj obuhvaća birače koji su glasali osobno na biračkim mjestima, kao i one koji su glasali poštom.
U mnogim saveznim državama u kojima se vodi najneizvjesnija izborna utrka broj prijevremeno predanih glasova već je premašio razinu zabilježenu na izborima prije četiri godine.
Oko 210 milijuna Amerikanaca ima pravo glasa na izborima zakazanima za sutra, koji se tradicionalno održavaju na polovici mandata aktualnog američkog predsjednika.
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