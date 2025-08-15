Oglas

Nemojte raditi ovo s tikvicama: Devet pogrešaka koje uništavaju njihov okus

N1 Info
15. kol. 2025. 23:45
tikvice,
PIxabay / Ilustracija

Tikvice su nezaobilazne u mediteranskoj i ljetnoj kuhinji, ali često se dogodi da završite s beživotnim i vodenastim jelom.

Ovaj vodič donosi devet najčešćih pogrešaka koje mijenjaju teksturu i okus tikvica, kao i savjete kako ih pripremiti savršeno.

Pogrešan izbor tikvica

Manje tikvice su nježnije i imaju manje sjemenki, dok veće često sadrže više vode i tvrđe sjemenke. Birajte srednje velike, svijetlozelene tikvice bez vidljivih oštećenja za najbolje rezultate.

Nepravilno skladištenje

Tikvice treba čuvati u ladici za povrće u hladnjaku, gdje mogu ostati svježe do tjedan dana. Na sobnoj temperaturi brzo gube vlagu i postaju spužvaste.

Nepravilna priprema prije kuhanja

Zbog visokog sadržaja vode, kašaste tikvice nastaju kad ne izbacite višak tekućine. Naribajte ih, posolite i ostavite 15–20 minuta, zatim ocijedite, isperite i osušite papirnatim ubrusom.

Predugo kuhanje

Tikvice su osjetljive na toplinu i lako postanu previše mekane. Pržite ih brzo na visokoj temperaturi, pecite u pećnici ili na roštilju kako biste sačuvali hrskavost i intenzivan okus.

Nedostatak začina

Tikvice imaju blag okus koji traži začine i svježe bilje. Dodajte češnjak, limunov sok, sol, papar ili peršin kako biste pojačali aromu i izbjegli neutralnost.

Pogrešna kombinacija sastojaka

Teški umaci mogu ugušiti nježnu aromu tikvica. Kombinirajte ih s laganim proteinima poput ribe ili piletine, tjesteninom ili rižom, i izbjegavajte kompaktne, masne preljeve.

Previše ulja

Tikvice brzo upijaju masnoću, pa koristite minimalnu količinu ulja za prženje ili pečenje. Po želji dodajte još malo tijekom kuhanja, umjesto da ih natopite s puno masnoće.

Zanemarene tehnike pripreme

Osim pečenja i kuhanja, tikvice su izvrsne sirove u salatama, na roštilju, u složencima ili čak u obliku rezanaca ("zoodles"). Eksperimentirajte s različitim pristupima kako biste otkrili omiljeni način.

Neujednačeno rezanje

Trud kod rezanja izravno utječe na ravnomjerno pečenje i teksturu. Narežite tikvice na jednake ploške ili kocke kako bi se ravnomjerno skuhale i zadržale idealnu teksturu, piše portal Krstarica.

tikvice

