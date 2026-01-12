Vlasti tvrde da je pušteno 116 političkih zatvorenika u Venezueli

Venezuelska vlada je objavila da je u posljednjih nekoliko sati iz zatvora pušteno 116 političkih zatvorenika, što su podaci ministarstva za zatvorske poslove, premda su grupe za ljudska prava izvijestile o nižoj brojci.
Vladina objava uslijedila je nakon trodnevnih izvještaja organizacija za ljudska prava o kašnjenjima u puštanju ljudi iz zatvora. Jedna od njih, skupina Foro Penal ranije je izvijestila da je puštena samo 41 osoba, uključujući i 24 osobe oslobođene preko noći.
Puštanja su uslijedila nakon tjedna političkih previranja u Caracasu, odnosno nakon što su Sjedinjene Države uhitile predsjednika Nicolasa Madura te ga izvele pred sud u New Yorku pod optužbama da je trgovao drogom.
Ministarstvo je izvijestilo da su oslobođeni zatvorenici "bili lišeni slobode zbog djela povezanih s narušavanjem ustavnog poretka i potkopavanjem stabilnosti nacije".
Oslobađanje više stotina političkih zatvorenika u toj južnoameričkoj zemlji dugogodišnji je zahtjev grupa za ljudska prava, međunarodnih tijela, oporbenih političara i pripadnika nevladinih udruga.
Čelnica oporbe i dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Corina Machado, koja bi se ovaj tjedan trebala sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, jedan je od glavnih glasova koji pozivaju na oslobađanje zatvorenika, a među njima su i neki od njezinih bliskih saveznika.
Machado je bila u Vatikanu gdje je razgovarala s papom Lavom.
Predsjednik venezuelske Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez u četvrtak je rekao da će biti pušten znatan broj zatvorenika - i stranih i venezuelskih. On je brat vršiteljice dužnosti predsjednice države, Delcy Rodriguez.
Prema grupi Foro Penal, u Venezueli je početkom godine bilo pritvoreno najmanje 800 ljudi. Oni su se vodili kao politički zatvorenici, no vlada negira da postoje zatvorenici koji su utamničeni iz političkih razloga.
