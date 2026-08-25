STRAH OD OTKAZA
Volkswagen pred novim rezovima, radnici bijesni na upravu: "Situacija je više nego kritična"
Radnici Volkswagena žestoko su kritizirali upravu zbog neizvjesnosti oko mogućih novih otkaza i budućnosti nekoliko njemačkih tvornica.
U anketi o raspoloženju zaposlenika koju je prošlog tjedna pokrenulo radničko vijeće, zaposlenici su upravu optužili za "katastrofalnu komunikaciju", izvijestio je AFP u ponedjeljak.
Mogućnost da putem interneta tvrtke iznesu kritike i očekivanja od izvršnog direktora Olivera Blumea i ostatka uprave dovela je komunikaciju na prvo mjesto među problemima zaposlenika. Zabrinutost zbog sigurnosti radnih mjesta ili mogućeg zatvaranja tvornica našla se tek iza toga, prenosi Euronews.
Prema izvještaju Njemačke tiskovne agencije, zaposlenici i njihove obitelji ostali su "nesigurni i uplašeni".
Savjetovanje je organiziralo Volkswagenovo radničko vijeće uoči niza sastanaka uprave i zaposlenika.
Izvršni direktor: Situacija je više nego kritična
Izvršni direktor Oliver Blume i ostali članovi uprave ovog tjedna započinju obilazak Volkswagenovih pogona, gdje će razgovarati s radnicima. Očekuje se da će tijekom devet izvanrednih sastanaka radničkih vijeća dati prve odgovore na pitanja zaposlenika i njihove kritike.
Prvi sastanak održat će se u utorak, 25. kolovoza, u Wolfsburgu. Nakon toga slijede sastanci u pogonima u Emdenu, Zwickauu i Braunschweigu, a obilazak završava u Hannoveru 31. kolovoza.
Volkswagen želi dodatno smanjiti troškove dok se grupacija suočava sa snažnom konkurencijom iz Kine, slabijom potražnjom i američkim carinama.
U zasebnoj objavi na intranetu, koju je AFP vidio u nedjelju, Blume je poručio: "Situacija je više nego kritična." Dodao je da tvrtka ne ostvaruje dovoljno novca kako bi "dugoročno osigurala sredstva za nove tehnologije, nove proizvode i naše lokacije".
'Volkswagen, ali i cijela njemačka autoindustrija, suočavaju se s najvećim previranjem u svojoj povijesti'
Volkswagen je u prvom polugodištu zabilježio pad operativne dobiti od 11,6 posto, na 5,9 milijardi eura, dok je operativna marža pala s 4,2 na 3,8 posto.
Volkswagen je već dogovorio ukidanje oko 50.000 radnih mjesta u različitim dijelovima grupacije, uključujući istoimenu marku te Audi i Porsche. No najveći europski proizvođač automobila naknadno je upozorio da bi moglo biti potrebno ukinuti još 50.000 radnih mjesta.
Neizvjesnost pritom vlada i oko četiri njemačka pogona: Volkswagenovih tvornica u Emdenu i Zwickauu, tvornice Volkswagen gospodarskih vozila u Hannoveru te Audijeva pogona u Neckarsulmu. Nadzorni odbor Volkswagena raspravlja o planovima za preokret poslovanja.
Blume je u nedjelju rekao da se Volkswagen, ali i cijela njemačka automobilska industrija, zbog globalnih pritisaka i konkurencije iz Kine suočavaju s "najvećim previranjem u svojoj povijesti".
Sindikati upravu optužuju da zaposlenike ne informira otvoreno
I drugi njemački proizvođači automobila upozoravaju na visoke troškove proizvodnje u zemlji. Izvršni direktor Mercedesa Ola Källenius prošlog je mjeseca rekao da su troškovi poslovanja njemačkih pogona te kompanije oko 70 posto viši nego u tvornicama u Mađarskoj.
Izvještaji o mogućim novim otkazima u Volkswagenu razljutili su sindikate, koji upravu optužuju da zaposlenike ne informira otvoreno.
Blume je u srpnju potvrdio da bi dodatnih 50.000 radnih mjesta moglo biti obuhvaćeno rezovima, ali je rekao da je taj broj bez njegova odobrenja dospio u medije.
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