savez za budućnost
Von der Leyen pozvala Kanadu da se pridruži EU-u
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u srijedu je pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije.
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Von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasbourgu upravo drži svoj godišnji govor o stanju Unije, a u francuski grad stigao je i kanadski premijer Mark Carney koji će se istoj instituciji obratiti dan kasnije.
Predsjednica Komisije rekla je da EU želi „dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću razinu”.
Njemica je naglasila da Kanada i EU moraju „hitno redefinirati” svoje odnose.
„Stoga želim raditi s vama na otvaranju vrata toga da Kanada postane prva pridružena članica EU-a”, poručila je Carneyu koji trenutačno vodi svojevrsni trgovinski rat s Trumpovom administracijom. Von der Leyen je odnos s Kanadom, zemljom koja "dijeli europske vrijednosti", nazvala „savezom za budućnost” u novom svijetu u kojem se moraju graditi „globalne koalicije” za otpornost demokracija.
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Kanadski čelnik još je početkom godine u švicarskom Davosu upozorio je da svijet ne prolazi kroz tranziciju, nego nagli lom. Kazao je tada da se srednje sile stoga trebaju udružiti kako bi bile „za stolom, a ne na jelovniku”.
Prije nekoliko dana je izjavio da Kanada želi "jedinstveni savez s "Europskom unijom".
"Ne želimo postati članica Europske unije", rekao je Carney.
"Ono što tražimo, i o čemu ćemo započeti razgovore, jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije", rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. "Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne."
Sve o govoru Ursule von der Leyen pronađite OVDJE.
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