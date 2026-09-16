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savez za budućnost

Von der Leyen pozvala Kanadu da se pridruži EU-u

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Hina
|
16. ruj. 2026. 10:30
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eu zastava
ALEXANDRE LALLEMAND / Unsplash / Ilustracija

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u srijedu je pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije.

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Von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasbourgu upravo drži svoj godišnji govor o stanju Unije, a u francuski grad stigao je i kanadski premijer Mark Carney koji će se istoj instituciji obratiti dan kasnije.

Predsjednica Komisije rekla je da EU želi „dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću razinu”.

Njemica je naglasila da Kanada i EU moraju „hitno redefinirati” svoje odnose.

„Stoga želim raditi s vama na otvaranju vrata toga da Kanada postane prva pridružena članica EU-a”, poručila je Carneyu koji trenutačno vodi svojevrsni trgovinski rat s Trumpovom administracijom. Von der Leyen je odnos s Kanadom, zemljom koja "dijeli europske vrijednosti", nazvala „savezom za budućnost” u novom svijetu u kojem se moraju graditi „globalne koalicije” za otpornost demokracija.

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Kanadski čelnik još je početkom godine u švicarskom Davosu upozorio je da svijet ne prolazi kroz tranziciju, nego nagli lom. Kazao je tada da se srednje sile stoga trebaju udružiti kako bi bile „za stolom, a ne na jelovniku”.

Prije nekoliko dana je izjavio da Kanada želi "jedinstveni savez s "Europskom unijom".

"Ne želimo postati članica Europske unije", rekao je Carney.

"Ono što tražimo, i o čemu ćemo započeti razgovore, jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije", rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. "Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne."

Sve o govoru Ursule von der Leyen pronađite OVDJE.

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Teme
europska unija kanada ursula von der leyen vijesti iz svijeta

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