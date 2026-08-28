i dalje nevidljiv
Vrhovnog vođu Irana mjesecima nitko nije vidio: Njegova odsutnost postaje ozbiljan problem
Šest mjeseci nakon što su zračni udari kojima je počeo rat uzdignuli ranjenog Modžtadu Hameneija do uloge iranskog vrhovnog vođe, on je i dalje potpuno nevidljiv za Irance, što stvara vakuum u samom središtu vodstva njegove zemlje, piše u petak Reuters.
Pitanja o njegovom zdravstvenom stanju i ulozi postaju sve osjetljivija, dok se Iran suočava s ključnim odlukama o ratu koji je zapalio Bliski istok, istodobno dodatno urušavajući već ionako krhko gospodarstvo zemlje.
Iranski dužnosnici i drugi visoki izvori u zemlji tvrde da Hamenei i dalje drži vlast u svojim rukama te da zbog sigurnosnih razloga vlada iz sjene dok se oporavlja od teških ozljeda koje su mu promijenile izgled, a široke svakodnevne ovlasti delegira skupini najviših dužnosnika.
No budući da od njegova imenovanja, tjedan dana nakon početka rata, nije objavljena nijedna fotografija, videosnimka ni zvučna poruka, Iranci sve više sumnjaju u njegov položaj u Islamskoj Republici, u kojoj bi glas vrhovnog vođe trebao biti apsolutan.
"Pitanje nije više je li Modžtaba živ, već ima li Iran i dalje funkcionalnog vrhovnog vođu“, rekao je Alex Vatanka s Instituta za Bliski istok u Washingtonu.
Hameneijeve jedine poruke iranskom narodu stigle su putem nekolicine pisanih izjava koje su naglas pročitali voditelji vijesti, a prošlog je mjeseca čak izostao i s raskošnog tjedna pogrebnih obreda za svojega oca.
Visoki dužnosnici njegovu odsutnost pripisuju strahu od atentata te tvrde da održava česte sastanke s najvišim dužnosnicima, prima sve važne izvještaje i donosi konačne odluke o svim bitnim pitanjima.
Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je 10. kolovoza da je imao sedmosatni sastanak s Hameneijem.
Ali čak i među najtvrđe pristaše Islamske Republike sve se više uvlači sumnja.
„Moramo čuti glas našeg vođe ili vidjeti bilo kakav znak da je ondje, na čelu, i da vodi zemlju. To bi nam dalo više samopouzdanja“, rekao je pripadnik dobrovoljne milicije Basidž u Komu, sjemenišnom gradu u samom srcu iranske teokratske države.
Pripadnik Basidža, koji je želio ostati neimenovan, rekao je da vjeruje kako Hamenei i dalje donosi ključne odluke, ali da činjenica da nije objavljena čak ni jedna njegova fotografija narušava moral i nije u interesu Irana.
Među Irancima koji se protive vladajućoj hijerarhiji ili žele opsežne reforme, poruka je još izravnija.
„Kako znamo da Modžtaba nije ubijen?“, upitao je Šaroh, poduzetnik iz Teherana koji se zalaže za reforme i također je govorio pod uvjetom anonimnosti.
Revolucionarna garda ključna je za strukturu vlasti
Iran je preživio šest mjeseci rata protiv svojih najmoćnijih neprijatelja i iz njega izašao teško uzdrman, ali i dalje na nogama. Njegov politički sustav održao se. Vojska i dalje ima sposobnost blokirati globalnu opskrbu energentima i napasti američke saveznike u Zaljevu, ističe Reuters.
Klerikalni establišment pokazao je da može podnijeti gubitak vrhovnog vođe i visokih vojnih zapovjednika bez urušavanja, održavajući politički i vojni lanac zapovijedanja odan svojoj teokratskoj ideologiji, dodaje agencija.
No iransko gospodarstvo posrće pod teretom troškova sukoba i višemjesečne blokade izvoza nafte, zbog čega je vrijednost rijala strmoglavo pala. Time se povećava opasnost od ponovnog izbijanja masovnih prosvjeda koje su vlasti u siječnju ugušile, pri čemu su ubile tisuće prosvjednika.
U međuvremenu se vladajući establišment reorganizirao oko jasnih imperativa među kojima su očuvati državu i spriječiti da gospodarske posljedice destabiliziraju zemlju.
Revolucionarna garda, koja je već dugo moćna sila, od samog je početka rata dodatno ojačala svoj utjecaj te i dalje ima središnju ulogu u strateškom promišljanju na vrhu preuređenog sustava vlasti koji se okuplja oko Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, navode izvori.
U tom vrhu vlasti nalaze se najviši zapovjednici Revolucionarne garde, kao i istaknute političke figure poput Pezeškijana i predsjednika parlamenta Mohameda Bakera Kalibafa.
Nekoliko visokih izvora u Iranu koji su razgovarali s Reutersom reklo je da Hamenei zapravo održava sastanke s tim najvišim dužnosnicima, da je u potpunosti uključen u rasprave te da ima posljednju riječ o svim važnim pitanjima.
Visoki iranski dužnosnik rekao je da samo mali broj dužnosnika i dalje ima izravan kontakt s Hameneijem uživo te da o njemu nisu objavljeni nikakvi detalji zbog straha da bi informacije mogle procuriti i omogućiti SAD-u da ga locira i napadne.
Njegovo se zdravstveno stanje u međuvremenu znatno poboljšalo, rekao je izvor blizak Hameneijevu najužem krugu, opisujući ga kao bistrog i aktivno uključenog u donošenje odluka.
Čak i prije rata Hamenei je, kao glavni suradnik svojega oca, preferirao djelovati iz pozadine i izbjegavao javnu pozornost.
Ozljede koje je zadobio u ranim jutarnjim satima 28. veljače, kada su Izrael i Sjedinjene Države zračnim napadima započeli rat u kojem je poginuo njegov otac, unakazile su mu lice, tvrde visoki izvori.
No sada, kada je uzdignut na položaj vrhovnog vođe, i to u trenutku najveće krize u zemlji od revolucije 1979., takva objašnjenja djeluju neuvjerljivo, ističe Reuters.
„Pravi dogovor s Washingtonom zahtijeva Modžtabino nedvosmisleno odobrenje, kao i svaka odluka o nastavku dugotrajnog i skupog sukoba sa Sjedinjenim Državama“, rekao je Vatanka.
„Njegova dugotrajna odsutnost stvorila je opasnu situaciju u kojoj suparničke frakcije mogu tvrditi da upravo one znaju što vođa doista želi“, dodao je.
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