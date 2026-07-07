'jednokratni agenti',
Vučićevi ljudi spriječili rusku operaciju u Njemačkoj: Uhićena dva Putinova agenta
Njemački list Bild objavio je da su srbijanske vlasti, uz pomoć obavještajnih podataka njemačkih službi, uhitile dvojicu muškaraca osumnjičenih za pripremu sabotaže u Njemačkoj. Prema navodima lista, riječ je o tzv. 'jednokratnim agentima' koje ruske obavještajne službe angažiraju za izvođenje pojedinačnih operacija
Prema pisanju Bilda, cilj navodne operacije bio je objekt povezan s njemačkom obrambenom industrijom i opskrbom Ukrajine oružjem u ratu protiv Rusije. Kod osumnjičenih je, navodi list, pronađena i eksplozivna naprava.
Slučaj zasad nije službeno potvrđen u svim detaljima, a njemačke i srpske sigurnosne službe navodno nastavljaju istragu, prenosi tportal.
Bild navodi da su dvojicu muškaraca početkom lipnja zaustavile specijalne postrojbe na granici Srbije i Mađarske. Operacija je provedena nakon podataka koje su srbijanskim vlastima dostavile partnerske obavještajne službe, uključujući i njemačke sigurnosne institucije.
Sintagma 'jednokratni agenti', odnosi se na osobe koje obavještajne službe angažiraju za pojedinačne zadatke, često uz ograničeno znanje o široj operaciji.
Bild tvrdi da su takvi operativci posljednjih godina sve češće povezivani s ruskim hibridnim operacijama u Europi, pri čemu se koriste za sabotaže, izviđanje i druge aktivnosti koje Moskvi omogućuju djelovanje uz pokušaj zadržavanja distance od samog napada.
Prema pisanju lista, nije poznato koji je točno objekt u Njemačkoj bio moguća meta, no sumnja se na lokaciju povezanu s proizvodnjom ili opskrbom vojne opreme za Ukrajinu. Njemačka ima više pogona koji proizvode ili održavaju sustave namijenjene ukrajinskoj vojsci.
Njemačka upozorava na ruski 'rat iz sjene'
Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt potvrdio je da su sigurnosne službe spriječile pripreme napada eksplozivnom napravom čija je meta trebala biti Njemačka.
Prema njegovim riječima, napad je spriječen zahvaljujući ranom otkrivanju osoba uključenih u pripreme. U godišnjem izvješću o zaštiti ustava, njemačke službe upozorile su da Rusija sve češće koristi hibridne metode kako bi destabilizirala europske države i oslabila potporu Ukrajini.
Njemački sigurnosni sustav ovaj bi slučaj mogao povezati i s radom novoosnovanog Zajedničkog centra za obranu od hibridnih prijetnji (GAZ Hybrid), koji je pokrenut u Berlinu sredinom lipnja. Njegova je zadaća koordinirati borbu protiv špijunaže, sabotaža, dezinformacija i drugih oblika neprijateljskog djelovanja.
Za njemačke sigurnosne stručnjake, ovaj slučaj dodatno potvrđuje tvrdnje da se ruske operacije ne odvijaju samo na bojištu u Ukrajini, nego i na europskom tlu.
Sve više slučajeva sumnjivih operacija povezanih s Rusijom
Bild podsjeća da ovo nije prvi slučaj u kojem su njemačke vlasti posljednjih mjeseci istraživale osobe povezane s navodnim ruskim obavještajnim aktivnostima.
Krajem travnja Savezno državno odvjetništvo u Berlinu zatražilo je uhićenje kazahstanskog državljanina osumnjičenog za špijunažu u korist ruske službe. Teretilo ga se za prikupljanje podataka o njemačkoj vojnoj pomoći Ukrajini i mogućim ciljevima za sabotažu.
U ožujku je u Stuttgartu počelo suđenje trojici Ukrajinaca iz okupiranog Mariupolja koje tužiteljstvo sumnjiči da su za ruske obavještajne strukture izviđali transportne pravce za moguće napade paket-bombama.
Ranije, u listopadu prošle godine, sud u Münchenu osudio je njemačkog državljanina na šest godina zatvora zbog prikupljanja podataka o mogućim metama napada za rusku obavještajnu službu.
Njemačke službe zbog toga upozoravaju da se ruski 'rat iz sjene' proširio i izvan granica Ukrajine, a najnoviji slučaj smatraju još jednim upozorenjem na rastuću prijetnju sabotaža u Europi.