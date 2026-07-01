Prosvjedi tresu Srbiju
FT: Vučić sprema "Putinov scenarij" za ostanak na vlasti u Srbiji
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je mogućnost da se uskoro povuče s dužnosti predsjednika države te se nakon izvanrednih parlamentarnih izbora, koji bi se mogli održati ove jeseni, vrati na vlast kao predsjednik Vlade. Takav potez dio analitičara uspoređuje s modelom koji je svojedobno primijenio ruski predsjednik Vladimir Putin.
Vučić, koji Srbijom u različitim političkim ulogama upravlja već 13 godina, posljednjih mjeseci suočen je sa sve snažnijim prosvjedima i optužbama za autoritaran način vladanja, korupciju i izostanak ozbiljnijih gospodarskih reformi.
"Da, logično je da ćemo uskoro imati izbore, a kada kažem uskoro, mislim u sljedeća tri do četiri mjeseca", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u ponedjeljak navečer, piše Financial Times.
Podsjetio je i na ranije izjave da bi nakon izbora mogao preuzeti dužnost premijera, naglasivši kako će sve odluke donijeti "transparentno".
Na skupu svojih pristaša održanom u subotu u Beogradu poručio je da će još kratko ostati predsjednik.
"Bit ću predsjednik još samo nekoliko tjedana. Nakon toga podnijet ću ostavku. Ako stranka bude smatrala da trebam preuzeti odgovornost i kandidirati se za premijera, učinit ću sve da ponovno osvojimo povjerenje građana", rekao je Vučić.
Prosvjedi traju više od godinu dana
Prosvjedi protiv vlasti u Srbiji traju više od godinu dana, a potaknuti su urušavanjem nadstrešnice na obnovljenom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi. Tragedija je postala simbol optužbi za korupciju i netransparentnost u državnim projektima.
Kritičari vlasti tvrde da kineska tvrtka koja je obnavljala kolodvor nije bila podvrgnuta odgovarajućem nadzoru prije nego što joj je dodijeljen posao.
Jedan od rijetkih Trumpovih saveznika u regiji
Financial Times navodi kako je Vučić jedan od rijetkih preostalih političkih saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa u srednjoj i istočnoj Europi.
Posljednjih godina često je koristio retoriku sličnu Trumpovoj, kritizirajući Bruxelles, neovisne medije i, kako tvrdi, elite koje imaju potporu iz inozemstva. Istodobno je naglašavao konzervativne vrijednosti poput obitelji, kršćanstva i protivljenja rodnim politikama.
List podsjeća i na projekt luksuznog kompleksa na mjestu nekadašnjeg Saveznog sekretarijata za narodnu obranu u Beogradu, koji je podržavao Jared Kushner, zet Donalda Trumpa. Projekt je u međuvremenu zaustavljen nakon kritika javnosti i istraga zbog sumnji u nezakonitosti prilikom ukidanja statusa kulturnog dobra toj lokaciji.
Analitičari: Vučić testira politički teren
Politički analitičari smatraju da Vučić ovakvim izjavama prije svega ispituje reakcije javnosti te da bi mogao odustati od ostavke ako procijeni da mu politički trenutak nije povoljan.
Helena Ivanov iz londonskog think-tanka Henry Jackson Society smatra da se radi o taktici kojom predsjednik želi održati političku inicijativu.
"Ovo nije prvi put da najavljuje ovakav potez. Već je ranije govorio o mogućim izvanrednim izborima, a rekao je i da će se kandidirati za premijera samo ako to od njega zatraži stranka, što je vrlo izgledan scenarij", rekla je Ivanov.
Dodaje kako Vučić pokušava primijeniti model sličan onome koji je koristio Vladimir Putin, zadržavajući stvarnu političku moć bez obzira na formalnu funkciju.
Studentski pokret najavio izlazak na izbore
Studentski pokret, koji je predvodio višemjesečne prosvjede, najavio je da će sudjelovati na parlamentarnim izborima, čime bi mogao postati najozbiljniji izazivač vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, prenosi Nova.rs.
Sugovornici Financial Timesa ocjenjuju kako bi istodobno održavanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora predstavljalo politički rizičan potez za Vučića. Smatraju da je izglednije da će predsjedničke izbore pokušati odgoditi do trenutka kada njegova stranka osigura stabilnu većinu u parlamentu, što bi mu omogućilo da predsjednički mandat zadrži najmanje do 2027. godine.
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