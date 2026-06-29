Vučić objavio paket novih mjera za poboljšanje životnog standarda

Vučić je u javnom obraćanju izjavio je da će izbori u Srbiji biti "u naredna tri, četiri mjeseca", istaknuvši kako će njegova odluka da li će se kandidirati za predsednika vlade biti "transparentna i u skladu sa Ustavom i zakonom". Tu odluku, dodao je, građani mogu očekivati "već od kraja srpnja".