Zelenski optužuje europske partnere: Ukrajina je zbog ovog na rubu potpunog zamračenja

Priznao je da govori "emotivno", ali je naglasio da Ukrajina i Europa "moraju biti na istoj valnoj duljini kako bi sve ostalo moglo biti učinkovito i pravovremeno". Inicijativu PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) pokrenuli su prošle godine SAD i NATO kako bi se sredstvima europskih država nabavljali američki sustavi protuzračne obrane i drugo ključno oružje za obranu Ukrajine. Među državama koje doprinose inicijativi su Njemačka, Norveška, Poljska, Nizozemska, Belgija, Kanada, Luksemburg, Portugal, Slovenija i Španjolska.