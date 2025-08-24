WSJ: Ukrajinski napadi na Rusiju razotkrili velike slabosti Europe

Ukrajinski napadi dronovima i raketama, uključujući i američke projektile Himars, onesposobili su dijelove gigantskog naftovoda Družba, najvećeg na svijetu. Ovaj naftovod doprema sirovu naftu iz jugoistočne Rusije u Njemačku, Slovačku i Mađarsku. Prema ruskim dužnosnicima, u napadu je teško oštećena crpna stanica kod grada Brjanska, što je zaustavilo daljnje isporuke. Procjenjuje se da će popravci trajati pet do sedam dana, pod uvjetom da ne bude novih napada.