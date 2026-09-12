veliki pad potpore
Poražavajuća anketa za Merza: Čak 78 posto Nijemaca smatra da nije prava osoba za kancelara
Velika većina ljudi u Njemačkoj ne smatra kancelara Friedricha Merza pravom osobom za taj posao, prema rezultatima ankete objavljene u subotu.
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Ukupno 78 posto sudionika u internetskoj anketi instituta za javno mnijenje INSA za tabloid Bild odgovorilo je "ne" na pitanje: "Je li Friedrich Merz (i dalje) prava osoba za kancelara?"
Samo 14 posto ispitanika reklo je "da", dok osam posto nije odgovorilo.
Navodi se da rezultati ankete upućuju na pad potpore Merzu od sredine prošle godine. Tada je više od 30 posto ispitanika još uvijek bilo zadovoljno njegovim radom.
Nepopularan čak i među konzervativnim glasačima
Merz, koji predvodi konzervativnu Kršćansku-demokratsku uniju (CDU), koja je u koaliciji sa svojom bavarskom sestrinskom Kršćansko-socijalnom unijom (CSU) i Socijaldemokratskom strankom (SPD), nepopularan je čak i među konzervativcima.
Od birača CDU-a koji su odgovarali na anketu, 58 posto reklo je da Merz nije prava osoba za posao, dok je 36 posto reklo da jest.
Mnogi odbacuju zaštitni zid protiv AfD-a
Što se tiče odnosa prema krajnje desnoj Alternativi za Njemačku (AfD), ispitanici su pokazali slabo razumijevanje za takozvani zaštitni zid, princip prema kojem mnoge stranke odbacuju bilo kakvu suradnju s AfD-om.
Gotovo svaka druga osoba (46 posto) ne smatra zaštitni zid prikladnom politikom, dok svaka treća osoba i dalje podržava tu metodu.
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