Započeli ženevski pregovori o američkom mirovnom planu

Pregovori o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa o Ukrajini započeli su u Ženevi, rekao je glavni pregovarač ukrajinske vlade Andrij Jermak u švicarskom gradu u nedjelju.
Započeli su sastanci s predstavnicima europskih saveznika, Njemačke, Britanije i Francuske, objavio je na Telegramu Jermak, koji predvodi deveteročlano izaslanstvo koje je imenovao predsjednik Volodimir Zelenski.
Sljedeći korak su razgovori s američkim izaslanstvom.
"Zauzimamo iznimno konstruktivan stav", rekao je Jermak, čelnik Zelenskovog ureda. Dodao je da je niz sastanaka planiran u raznim formatima.
"Nastavljamo raditi zajedno prema postizanju trajnog i pravednog mira za Ukrajinu", rekao je.
Zelenski je rekao da nastoji iznaći alternativne prijedloge.
Nakon što su pregovori počeli, rekao je da timovi iz Ukrajine, SAD-a i Europe blisko surađuju i rade na koracima da okončaju rat.
"Krvoproliće mora biti zaustavljeno, i moramo se pobrinuti da se rat više nikad ne rasplamsa", rekao je Zelenski.
"Čekam rezultate današnjih pregovora i nadam se da će svi sudionici biti konstruktivni. Svi trebamo pozitivan ishod", rekao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama.
Ukrajina se uz pomoć Zapada bori protiv ruske agresije gotovo četiri godine.
Trumpov plan u 28 točaka traži od Ukrajine velike ustupke, a Zelenski je dao naslutiti da njegova vlada planira predložiti alternative.
