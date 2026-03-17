Izrael provodi "masovno protjerivanje Palestinaca" na Zapadnoj obali, upozorava UN

Ured UN-a za ljudska prava navodi da je više od 36.000 Palestinaca prisilno raseljeno u jednoj godini zbog nasilja izraelskih doseljenika i vojske. Izrael je u tom razdoblju prisilno raselio više od 36.000 Palestinaca diljem okupirane Zapadne obale, upozoravaju Ujedinjeni narodi, ističući da se širenje ilegalnih naselja i pokušaji aneksije teritorija ubrzavaju.

Izvješće Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, objavljeno u utorak, dokumentira 1.732 incidenta nasilja izraelskih doseljenika koji su uzrokovali žrtve ili materijalnu štetu između studenog 2024. i kraja listopada prošle godine, piše Al Jazeera.

To predstavlja porast od 24 posto u odnosu na 1.400 incidenata zabilježenih u istom razdoblju godinu ranije.

„Nasilje doseljenika nastavilo se na koordiniran, strateški i uglavnom nekažnjen način, pri čemu izraelske vlasti imaju središnju ulogu u usmjeravanju, sudjelovanju ili omogućavanju takvog djelovanja“, navodi se u izvješću.

Napadi doseljenika, u kombinaciji s naredbama o prisilnom raseljavanju, rušenjem kuća i vojnom nasilju, natjerali su desetke tisuća Palestinaca da napuste svoje domove diljem Zapadne obale, rekao je i visoki povjerenik UN-a za ljudska prava.

To uključuje oko 32.000 Palestinaca koji su protjerani iz izbjegličkih kampova Jenin, Tulkarem, Nur Shams i Far’a na sjeveru teritorija tijekom operacije izraelske vojske.

„Raseljavanje više od 36.000 Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali predstavlja masovno protjerivanje razmjera dosad neviđenih, što predstavlja nezakoniti transfer zabranjen međunarodnim humanitarnim pravom“, stoji u izvješću.

„Raseljavanje na Zapadnoj obali, koje se podudara s masovnim raseljavanjem Palestinaca u Gazi od strane izraelske vojske, upućuje na koordiniranu izraelsku politiku prisilnog premještanja diljem okupiranih teritorija, s ciljem trajnog raseljavanja, što izaziva zabrinutost zbog etničkog čišćenja.“

Palestinci na Zapadnoj obali suočavaju se s pojačanim valom napada izraelske vojske i doseljenika u sjeni rata u Gazi koji je započeo u listopadu 2023.

Napadi se bilježe svakodnevno, a prema najnovijim podacima UN-a, najmanje 1.071 Palestinac ubijen je od strane izraelskih vojnika i doseljenika na Zapadnoj obali od početka rata u Gazi.

U jednom od najnovijih smrtonosnih incidenata, izraelske snage su u nedjelju ubile četvero članova palestinske obitelji, uključujući dvoje djece.

Ali Khaled Bani Owda, Waed Bani Owda i njihovo dvoje djece – Othman (7) i Mohammad (5) – ubijeni su kada su izraelski vojnici otvorili vatru na njihov automobil u selu Tammun kod Tubasa na sjeveru Zapadne obale.

„Ovaj užasan incident najnoviji je u obrascu sve češće upotrebe smrtonosne sile od strane izraelskih snaga protiv Palestinaca, a nažalost i dalje vidimo da obitelji i djeca plaćaju cijenu“, izjavila je Heba Morayef, direktorica Amnesty Internationala za Bliski istok i sjevernu Afriku.

„Duboko smo zabrinuti jer početne informacije i svjedočanstva sugeriraju da bi ovaj napad mogao predstavljati izvansudsko pogubljenje“, dodala je.

Izraelska vlada također je izazvala međunarodne osude nakon što je odobrila planove za proširenje svoje vlasti nad većim dijelom Zapadne obale – potez koji su stručnjaci nazvali de facto aneksijom i kršenjem međunarodnog prava.

UN je ranije upozorio da će takvi potezi „nesumnjivo ubrzati oduzimanje imovine Palestincima i njihovo prisilno premještanje te dovesti do stvaranja novih ilegalnih izraelskih naselja“.