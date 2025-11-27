Zastrašujući prizori iz Hong Konga nakon požara u neboderima. Najmanje 55 mrtvih, 279 nestalih

U stravičnom požaru koji je zahvatio stambeni kompleks u Hong Kongu život su izgubile najmanje 55 osoba.
Najmanje 279 ljudi još uvijek se vodi kao nestalo dok vatrogasci i spasilačke ekipe počinju pretraživati neke od nebodera. 45 osoba je u kritičnom stanju.
Više od 900 ljudi evakuirano je u privremena skloništa dok se spasilačke akcije nastavljaju. Policija je uhitila dvojicu direktora i konzultanta građevinske tvrtke zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja.
Požar je izbio u četvrti Tai Po u sjevernom dijelu Hong Konga. Gasitelji su se borili s vatrenom stihijom koja je zahvatila nebodere visoke 31 kat s više od 2000 stanova.
Požar je izbio u Wang Fuk Courtu, kompleksu visokih zgrada u Hong Kongu koji je jedno od najgušće naseljenih mjesta na svijetu.
Upitni materijali i sigurnosni propusti
Pod posebnu je lupu došla kvaliteta materijala korištenih pri renovaciji nebodera. Stručnjaci upozoravaju da su upravo oni mogli biti ključni za brzo širenje vatre.
Jason Poon, predsjednik građevinske nevladine organizacije Chinat Monitor, izjavio je kako bi, neovisno o uzroku požara, pravilna zaštitna mreža na vanjskoj strani zgrada bila ključna za sprječavanje širenja vatre. Prema njegovim riječima, upravo bi nekvalitetna mreža mogla uzrokovati brzo širenje plamena.
Drugi inženjer je izrazio uvjerenje kako velika većina zaštitnih mreža koje se koriste u građevinarstvu diljem Hong Konga nije izrađena od vatrootpornih materijala. Upozorio je i da se na skelama često nalaze karton, otpad i razrjeđivač, što bi, u kombinaciji sa suhim vremenom, moglo dodatno ubrzati širenje vatre.
Vatrogasci su ranije tijekom dana zabilježili i "neobičnu" prisutnost "izuzetno zapaljivih" stiropornih ploča kojima su bili prekriveni prozori stambenih blokova u Wang Fuk Courtu, prenosi Index.
