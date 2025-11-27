Zastrašujući prizori iz Hong Konga nakon požara u neboderima. Najmanje 55 mrtvih, 279 nestalih

Drugi inženjer je izrazio uvjerenje kako velika većina zaštitnih mreža koje se koriste u građevinarstvu diljem Hong Konga nije izrađena od vatrootpornih materijala. Upozorio je i da se na skelama često nalaze karton, otpad i razrjeđivač, što bi, u kombinaciji sa suhim vremenom, moglo dodatno ubrzati širenje vatre.