Šef zagrebačkih vatrogasaca o požaru u Hong Kongu: "To se ne smije dogoditi. Kao ni ono u Vjesniku"

Na pitanje hoće li se i u Hong Kongu postaviti pitanje kako se tako nešto moglo dogoditi službi s tolikim resursima, Jembrih je kazao kako hoće. „Naravno da hoće. Internet je pun čudotvornih sredstava za gašenje, uređaja i raznih nebuloza koje nikad nisu operativno isprobane. Uvijek se pojavi nekakva kugla koju bacite na požar pa navodno sve pogasi, ili kemikalija koja sama odradi posao. No istina je da i dalje postoji samo jedan stvarno efikasan način gašenja požara: naš vatrogasac mora ući u zgradu, popeti se na kat koji gori i početi gasiti.”