Ro Khanna i Thomas Massie
Zastupnici planiraju otkriti cenzurirana imena moćnika u Epsteinovim dosjeima?
Zastupnici Ro Khanna i Thomas Massie osporavaju odluku Ministarstva pravosuđa SAD-a da u javno objavljenim materijalima vezanim uz osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina zacrni imena šestorice muškaraca — a ne isključuju ni mogućnost da sami razotkriju njihov identitet.
Ta izostavljanja, tvrdili su dvojica zastupnika u ponedjeljak navečer ispred Ministarstva pravosuđa, mogla bi ići dalje od dopuštenog okvira redakcija predviđenih zakonodavstvom koje su oni zagovarali — a koje je predsjednik Donald Trump potpisao u studenome — s ciljem da se prisili potpuno objavljivanje Epsteinovih spisa koji su u posjedu Ministarstva pravosuđa, piše POLITICO.
Iako u ponedjeljak nisu htjeli novinarima otkriti imena, Thomas Massie, republikanac iz Kentuckyja, nije isključio mogućnost da u narednim danima poduzme korake kako bi to učinio. Rekao je da bi „vjerojatno” trebao objaviti identitet zaštićenih osoba „s govornice Zastupničkog doma ili na sjednici odbora”, gdje bi njegove izjave bile zaštićene od tužbi klauzulom o slobodi govora i rasprave.
„Ono što tražimo su muškarci kojima je Jeffrey Epstein dovodio žene radi trgovine ljudima”, rekao je Massie, dodajući da će dužnosnicima Ministarstva pravosuđa dati priliku da „isprave svoje pogreške” i sami povuku redakcije prije nego što on pročita imena šestorice muškaraca s govornice ili s mjesta predsjedavajućeg odbora.
Massie je rekao da je barem jedan od tih muškaraca američki državljanin, drugi stranac, dok su nacionalnosti ostalih nejasne. Nagovijestio je da se barem protiv jednoga vodi istraga.
„Postoji šest muškaraca, neki od njih čak i s fotografijama, čija su imena zacrnjena, a nema nikakvog objašnjenja zašto su ti ljudi redigirani”, rekao je novinarima Khanna, demokrat iz Kalifornije. „To je doista zabrinjavajuće.”
Ro Khanna i Massie u ponedjeljak su bili u zgradi Ministarstva pravosuđa kako bi pregledali neobjavljene, neredigirane Epsteinove spise — privilegiju koja je nakon javne objave dokumenata omogućena članovima Kongresa. Zastupnici su pregledavali nerazrijeđene materijale na posebno osiguranim računalima, iako se Massie požalio da nije mogao vidjeti neke dokumente koji su u međuvremenu uklonjeni s internetske stranice Ministarstva pravosuđa nakon što su bili javno objavljeni.
Khanna je sugerirao da su neki materijali možda bili redigirani još prije pregleda Ministarstva pravosuđa — potencijalno od strane FBI-ja — što dodatno otežava postizanje potpune transparentnosti.
Zastupnik Jamie Raskin iz Marylanda, vodeći demokrat u Odboru za pravosuđe Zastupničkog doma, također je ranije u ponedjeljak pregledao neredigirane materijale. Rekao je da su za zastupnike bila dostupna oko četiri računala te da su smjeli voditi samo pisane bilješke o onome što vide.
„Nismo željeli vidjeti nikakve redakcije imena suzavjerenika, pomagača, omogućavatelja, zlostavljača, silovatelja, samo da bi ih se poštedjelo moguće neugode, političke osjetljivosti ili neke vrste sramote”, rekao je Raskin novinarima. „Pa ipak, Epsteinovi … dokumenti koji su objavljeni prepuni su zacrnjenih imena i informacija o ljudima koji očito nisu žrtve i koji bi mogli spadati u tu drugu kategoriju.”
Kao primjer naveo je redakciju identiteta Lesa Wexnera, bivšeg izvršnog direktora Victoria’s Secreta, koji je bio Epsteinov klijent i koji bi se kasnije ovog mjeseca trebao pojaviti na saslušanju pred Odborom za nadzor i reformu vlade Zastupničkog doma.
Raskin je također rekao da je vidio jedan zacrnjeni dokument — poruku Epsteinova pravnog tima u vezi s Donaldom Trumpom. Prisjetio se da je u bilješci navedeno kako je Trump identificirao Epsteina kao gosta, ali ne i člana kluba Mar-a-Lago.
„To je zacrnjeno iz nekog neodređenog, neobjašnjivog razloga”, rekao je.
