Ro Khanna i Massie u ponedjeljak su bili u zgradi Ministarstva pravosuđa kako bi pregledali neobjavljene, neredigirane Epsteinove spise — privilegiju koja je nakon javne objave dokumenata omogućena članovima Kongresa. Zastupnici su pregledavali nerazrijeđene materijale na posebno osiguranim računalima, iako se Massie požalio da nije mogao vidjeti neke dokumente koji su u međuvremenu uklonjeni s internetske stranice Ministarstva pravosuđa nakon što su bili javno objavljeni.