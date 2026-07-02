Zatočili 16 djece u jednoj prostoriji četiri godine, spašena su: "Zatekli smo čisto zlo"

Djeca, u dobi od godinu i pol do 18 godina, pripadaju istoj obitelji, a istražitelji navode da su živjela okružena ljudskim izmetom i otpadom. Među njima su bili dječaci i djevojčice, a neka od djece nisu bila sposobna govoriti. Jedna 18-godišnjakinja s teškoćama u razvoju nije znala ni napisati vlastito ime.