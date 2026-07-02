neljudski uvjeti
Zatočili 16 djece u jednoj prostoriji četiri godine, spašena su: "Zatekli smo čisto zlo"
Američke vlasti spasile su 16 djece iz trošne kuće u ruralnom dijelu savezne države Ohio, gdje su, prema navodima policije, gotovo četiri godine bila zatvorena u jednoj prostoriji i živjela u krajnje nehigijenskim uvjetima.
Djeca, u dobi od godinu i pol do 18 godina, pripadaju istoj obitelji, a istražitelji navode da su živjela okružena ljudskim izmetom i otpadom. Među njima su bili dječaci i djevojčice, a neka od djece nisu bila sposobna govoriti. Jedna 18-godišnjakinja s teškoćama u razvoju nije znala ni napisati vlastito ime.
Šerif okruga Vinton Ryan Cain opisao je prizor kao jedan od najgorih koje je ikada vidio. "Većinu naše stoke držimo u boljim uvjetima nego što su živjela ova djeca. Prizor je bio odvratan, s velikom količinom bakterija i ljudskog izmeta", rekao je Cain na konferenciji za novinare.
Roditelji, baka i djed optuženi za ugrožavanje djece
Roditelji djece te njihov djed i baka suočeni su s po 16 točaka optužnice za teško kazneno djelo ugrožavanja djece, budući da su djeca pretrpjela ozbiljnu fizičku štetu, piše Guardian.
Državni odvjetnik okruga Vinton William Archer naglasio je da se ne radi o slučaju trgovine ljudima, već o, kako je rekao, "situaciji unutar obitelji".
Djeca su otkrivena sasvim slučajno, tijekom izvršavanja sudskog naloga u sklopu druge istrage, potvrdio je državni odvjetnik Ohija Dave Yost. "Nismo ni znali da se u kući nalazi 16 djece. Ono što smo ondje zatekli bilo je čisto zlo", izjavio je.
Dodao je da je riječ o najstrašnijem prizoru koji je vidio tijekom cijele svoje karijere. "To nije nešto što očekujete vidjeti u Americi. Gotovo 24 sata poslije još uvijek ne mogu skinuti miris sa sebe", rekao je.
Djeca gotovo cijeli život provela u jednoj sobi
Prema riječima šerifa, djeca su najveći dio vremena provodila u prostoriji veličine oko 3,6 x 3,6 metara. Istražitelji su potvrdili da u kući nisu pronađeni kavezi.
Sedmero djece prevezeno je u bolnice u Columbusu, dok je dvoje helikopterom hitno prebačeno u specijalizirane traumatske centre. Jedno dijete nalazilo se u kritičnom stanju te je moralo biti priključeno na respirator.
"Izgledali su gotovo poput divljih životinja. Bilo je strašno", rekao je državni odvjetnik.
Djeca nisu pohađala školu niti su bila evidentirana
Optuženi Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders i Elizabeth Siders izvedeni su pred sud, gdje su se izjasnili da nisu krivi. Sud im je odredio jamčevinu od 300.000 dolara po osobi.
Istraga je pokazala da se obitelj tijekom posljednjih dvadesetak godina često selila po južnom Ohiju te da je sustavno izbjegavala uspostavljanje medicinske i druge službene dokumentacije za djecu.
Djeca nisu bila upisana u školu niti su bila evidentirana u državnim sustavima. "Vrlo su uspješno skrivali djecu od pogleda javnosti i državnih institucija. Čini se da nitko izvan obitelji nije ni znao da postoje", rekao je jedan od istražitelja.
Susjedi nisu ni slutili što se događa
Stanovnici mjesta Hamden, koje broji manje od tisuću stanovnika i nalazi se oko 130 kilometara jugoistočno od Columbusa, ostali su šokirani kada su doznali da je u toj kući živjelo 16 djece.
Jedan od susjeda rekao je da otkako se obitelj doselila nije vidio nijedno dijete. "Ovo je mirno susjedstvo. Nikad nisam primijetio djecu oko te kuće. Strašno je što se dogodilo", kazao je.
Drugi susjed je izjavio da ga je cijeli slučaj potpuno zatekao. "Ovdje se ništa ne događa. Ovo je posljednje mjesto na kojem biste očekivali ovakav horor", rekao je.
Državno odvjetništvo zatražilo je privremeno skrbništvo nad svom djecom, a vlasti poručuju da će učiniti sve kako bi odgovorni bili kažnjeni. "Pravda će biti zadovoljena za ovu djecu", poručili su istražitelji.
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