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stiže zima

Dramatičan apel gradonačelnika Kijeva: "Danas je riječ o preživljavanju. Tko može neka napusti grad"

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N1 Info
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09. lis. 2026. 08:31
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napad, Kijev
AFP / SERGEI SUPINSKY

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko upozorio je da sve intenzivniji ruski napadi na glavni grad Ukrajine ugrožavaju opskrbu stanovnika električnom energijom i grijanjem uoči zime.

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U intervjuu za AFP Kličko je rekao da su ruski napadi na zgrade i ključnu infrastrukturu sve više otežali svakodnevni život.

"Svakodnevno stižu nove vijesti o uništenim zgradama i ljudima koji su ozlijeđeni ili su, nažalost, izgubili život, dok se granatiranje našeg grada pojačava. Danas je riječ o preživljavanju", rekao je.

Prema AFP-u, Rusija je posljednjih tjedana pojačala raketne napade i napade dronovima na Kijev, uključujući napade na mostove i energetsku infrastrukturu, prenosi The Copenhagen Post.

Obnovljeni napadi na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu uzrokovali su nestanke struje i izazvali zabrinutost zbog uvjeta koji stanovnike očekuju tijekom nadolazeće zime.

Prošle zime neki stanovnici Kijeva danima su bili bez grijanja i električne energije, dok su se temperature spuštale i do minus 20 Celzijevih stupnjeva.

Kličko je pozvao stanovnike da, ako su u mogućnosti, razmotre mogućnost privremenog boravka kod prijatelja ili rodbine izvan glavnog grada.

Međutim, naglasio je da ne poziva na potpunu evakuaciju Kijeva.

"To je Putinov cilj – da svi napustimo grad i prepustimo njemu i grad i našu zemlju", rekao je.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da su njegove snage izvele "masovni napad" na vojno-industrijska postrojenja u Kijevu i drugim ukrajinskim regijama, prenosi Reuters.

Ukrajina se već nekoliko mjeseci suočava s nedostatkom opreme za protuzračnu obranu, što joj otežava obranu od ruskih napada.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i drugi visoki dužnosnici više su puta pozvali na dodatne isporuke vojne opreme i međunarodnu pomoć kako bi ojačali protuzračnu obranu zemlje.

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kijev vitalij kličko zima

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