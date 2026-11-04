Zelenski jednom rječju opisao odnos s Trumpom

"U takvoj će situaciji Amerika morati donositi teške odluke. To je vrlo opasno. Vrlo opasno. Zato je bolje ojačati Ukrajinu jer mi doista branimo Europu, a ne samo sebe. Bolje je pojačati pritisak na Putina, a ne na mene. Nisam ja taj koji je agresivan. Nisam ja", rekao je.