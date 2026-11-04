"TREBA PRITISKATI PUTINA"
Zelenski jednom rječju opisao odnos s Trumpom
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je svoj buran odnos s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kao "emotivan", poručivši da bi u odnosima s Washingtonom trebalo prevladati pragmatično razmišljanje, osobito kada je riječ o ruskoj agresiji na Ukrajinu.
Trump je, naime, predstavio dogovor o trgovini dizelskim gorivom s Rusijom kojim bi se zaobišle sankcije, što bi moglo dodatno ojačati ruski ratni stroj. Time su dovedeni u pitanje višegodišnji zajednički napori zapadnih zemalja da kazne Moskvu zbog invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Američki predsjednik jednostrano je proglasio i primirje u napadima na energetsku infrastrukturu Ukrajine i Rusije, no potom nije reagirao na nastavak ruskih udara. Kijev je u tom razdoblju izvijestio i o kratkotrajnom prekidu razmjene obavještajnih podataka sa Sjedinjenim Državama.
Trump je u više navrata pozivao i na smjenu Zelenskog s predsjedničke dužnosti, tvrdeći da ukrajinski čelnik nije zainteresiran za završetak rata.
Dodatne napetosti izazvala je i izjava Trumpova posebnog izaslanika Stevea Witkoffa, koji je ruskog predsjednika Vladimira Putina, odgovornog za više od četiri godine brutalnog ratovanja, opisao kao "humanitarca".
"Ne tražite lijepe riječi za Putina"
Govoreći za PBS, Zelenski je priznao da je njegov odnos s Trumpom "emotivan", iako bi u okolnostima rata trebao biti prije svega pragmatičan.
"Ponekad u ovom ratu moramo biti pragmatični. Tko je neprijatelj? Tko je započeo ovaj rat? Putin. Nemojte tražiti lijepe riječi kojima biste ga opisali. Nisam siguran da bi to bilo korisno", poručio je ukrajinski predsjednik.
Osvrnuo se i na američko-ruski dogovor o dizelskom gorivu, istaknuvši da on zapravo neće utjecati na cijene goriva u Sjedinjenim Državama, unatoč Trumpovoj želji da ih snizi uoči američkih međuizbora.
"Ako govorimo o pragmatičnim stvarima, moramo podržati Ukrajinu jer ona mora biti snažna. U suprotnom će Putin nastaviti dalje prema Europi i različitim dijelovima zemalja NATO-a", rekao je Zelenski.
Upozorio je da bi takav razvoj događaja mogao dovesti Sjedinjene Države u vrlo tešku situaciju.
"U takvoj će situaciji Amerika morati donositi teške odluke. To je vrlo opasno. Vrlo opasno. Zato je bolje ojačati Ukrajinu jer mi doista branimo Europu, a ne samo sebe. Bolje je pojačati pritisak na Putina, a ne na mene. Nisam ja taj koji je agresivan. Nisam ja", rekao je.
Zaključio je da je njegov odnos s Trumpom "emotivan".
Rat se nastavlja, a napadi ne prestaju
Trump je svojedobno tvrdio da može okončati rat u Ukrajini u prva 24 sata svojeg drugog predsjedničkog mandata.
Više od godinu i pol nakon toga sukob i dalje traje, a glavni prijedlog američke administracije, prema tekstu, jest da Kijev pristane na ustupanje dodatnih teritorija Moskvi.
U međuvremenu Rusija nastavlja s napadima na Ukrajinu. Ubrzo nakon razgovora za PBS Zelenski je potvrdio da je u ruskom napadu na jugu zemlje poginulo najmanje 26 ljudi.
Ukrajina je također izvijestila da Rusiju smatra odgovornom za velik kibernetički napad na njezine bankovne sustave, mirovinski sustav i sustav socijalne pomoći, dodajući da je Kijev uzvratio hakerskim napadom.
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