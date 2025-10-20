PROBLEMI ZA UKRAJINU
Zelenski i njegov tim imali su plan za sastanak s Trumpom. A onda je uslijedio Putinov poziv
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, njegov tim i saveznici mjesecima su radili na tome da pridobiju američkog predsjednika Donalda Trumpa na stranu Ukrajine.
Nekoliko dana prije nego što je Zelenski 17. listopada stigao u Washington na sastanak s Trumpom, dvojica su se čelnika dvaput čula telefonom, što je potaknulo nade da bi posjet mogao donijeti konkretne rezultate. Trump je javno komentirao moguće slanje dalekometnih krstarećih raketa Tomahawk.
Zatim je nazvao Vladimir Putin.
Prema izvorima bliskima situaciji, poziv između američkog i ruskog predsjednika uvelike je poremetio planirani sastanak u Washingtonu i očekivanja koja su ga pratila.
"Putin je nazvao Trumpa zbog Tomahawka", rekao je Zelenski na zatvorenom sastanku s novinarima kojem je 19. listopada prisustvovao Kyiv Independent.
"Po mom mišljenju, Trump ne želi eskalaciju s Rusima prije nego što se sastane s njima."
"Trump daje Putinu još jednu priliku"
Prema Zelenskom, neke europske zemlje također posjeduju rakete Tomahawk i, ako SAD da zeleno svjetlo, mogle bi ih isporučiti Ukrajini.
U objavi na društvenim mrežama, Trump je najavio planove za novi sastanak na vrhu s Putinom u Budimpešti, glavnom gradu zemlje kojom upravlja premijer Viktor Orbán. Zelenski je izrazio sumnju u vezi s odabirom lokacije, ali je rekao da bi bio spreman sudjelovati u razgovorima ako bude službeno pozvan.
"Trenutačno smo u situaciji u kojoj američki predsjednik daje Putinu još jednu priliku", izjavio je Zelenski novinarima.
Nakon, kako se navodi, napetog sastanka s ukrajinskim predsjednikom koji je trajao više od dva sata, Trump je ponovno promijenio ton.
"Trebaju stati tamo gdje jesu", napisao je nakon razgovora.
"Nije jasno što Rusi žele"
Zelenski je ovu izjavu protumačio kao pozitivnu poruku.
"Pod uvjetom da se sve strane slažu oko toga što točno to znači", dodao je.
Prema navodima izvora, Putin je tijekom nedavnog poziva s Trumpom ponovno iznio svoj zahtjev da Ukrajina preda Donjecku oblast - ratom razorenu istočnu regiju, od koje je Rusija trenutno okupirala oko 70 posto. Navodno je signalizirao da bi mogao odustati od dijelova Zaporiške i Hersonske oblasti, koje su također djelomično pod ruskom okupacijom.
Ipak, Zelenski kaže da nije jasno što Rusija zapravo predlaže. Dodao je da bi Putin, ako ruske snage dosegnu administrativne granice Donjecke oblasti, to prikazao kao pobjedu u ratu.
Od sukoba u Ovalnom uredu u veljači, odnosi između Kijeva i Washingtona donekle su se poboljšali. Ipak, Trumpova dugotrajna blagonaklonost prema Moskvi, unatoč njezinim stalnim napadima na Ukrajinu, i dalje zabrinjava Kijev, rekli su izvori bliski ukrajinskom predsjedniku.
"Putin ne želi razgovarati ni o čemu s Ukrajinom i Zelenskim osim ako ne dobije velike ustupke", rekao je jedan izvor blizak predsjedniku. "Nije pristao na izravan sastanak sa Zelenskim."
"Ali Putin se mora ponašati tako da zadrži Trumpovo raspoloženje i spriječi ga u donošenju oštrih odluka - to mu je cilj. I u tome uspijeva."
"Putin želi okupirati Ukrajinu"
Zelenski je rekao da su razgovori sa SAD-om o određenim pitanjima postali konstruktivniji. Na pitanje planira li Ukrajina promijeniti pristup prema Trumpu, odgovorio je da Putin, potpomognut ogromnim gospodarskim resursima, tretira Rusiju kao svoje vlasništvo.
"Neću prodavati Ukrajinu. a Putin je želi potpunu okupirati", naglasio je Zelenski. "Koristi različite taktike kako bi održavao nesigurnost - da se ne uvedu sankcije, da Trump ne pokrene sekundarne sankcije."
Izvor blizak Zelenskom rekao je da vjeruje kako Trump želi završiti ruski rat protiv Ukrajine.
"Trump želi da se ovaj rat okonča, ali čini se da mu je jednostavnije i jeftinije to učiniti na račun Ukrajine."
