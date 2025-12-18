Oglas

POZNATO I KADA

Zelenski najavio nove pregovore: "Amerikanci nas čekaju"

author
Hina
|
18. pro. 2025. 11:02
FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy waits to welcome Cyprus' President Nikos Christodoulides, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine December 4, 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
REUTERS/Valentyn Ogirenko

Novi pregovori između Kijeva i Sjedinjenih Država kojima se nastoji okončati rat u Ukrajini održat će se u petak i subotu u SAD-u, najavio je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"U petak i subotu, naš tim bit će u SAD-u, već je na putu za SAD, a Amerikanci ih tamo čekaju. Ne znam tko bi još mogao biti nazočan, možda će tamo biti i Europljani", rekao je novinarima.

Nije pojasnio koji će biti sastav ukrajinske delegacije.

Do tih će novih američko-ukrajinskih pregovora doći prije najavljenog susreta ruskih i američkih izaslanika koji je, po dužnosniku Bijele kuće, predviđen za vikend na Floridi.

Bijela kuća nije objavila nikakve pojedinosti o sastavu ruske i američke delegacije.

Po portalu Politico, SAD će predstavljati izaslanik za Ukrajinu Steve Witkoff i zet predsjednika Trumpa Jared Kushner, dok će Moskva poslati izaslanika Kremlja za ekonomska pitanja Kirila Dmitrieva.

"Svi znamo stav Rusije: želi zauzeti cijeli Donbas, a trenutno želi da napustimo Donbas - to je njezin stav“, rekao je u četvrtak  Zelenski.

Ukrajinsko industrijsko središte Donbasa obuhvaća Luhansku regiju, gotovo u potpunosti pod kontrolom Moskve, i Donjecku regiju, od koje gotovo 20 posto kontrolira ukrajinska vojska.

"Naš stav je također jasan: nismo spremni poduzeti mjere u skladu s tim. Sjedinjene Države traže kompromis“, dodao je ukrajinski čelnik.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u srijedu rekao da će ciljevi ofenzive u Ukrajini "bez svake sumnje biti postignuti".

Detalji američkog plana, nakon njegove revizije u Berlinu s Ukrajincima, nisu poznati, ali Kijev je naznačio da on uključuje teritorijalne ustupke.

Kijev i Europljani su izvorni američki dokument doživljavali kao uglavnom povoljan za Kremlj.

