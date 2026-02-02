Zelenski: Nije bilo novih ciljanih ruskih napada na energetsku infrastrukturu

Rusija nije izvela ciljane napade raketama ili dronovima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u posljednja 24 sata, iako su energetski objekti na prvoj liniji bojišnice bili pod vatrom, rekao je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski
Izjava Zelenskog naglasila je ograničenja kratkoročnog energetskog primirja na koje je Rusija pristala prošli tjedan na zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Zelenski rekao da su timovi za popravak energetskih objekata uspjeli popraviti energetska postrojenja gdje je došlo do kvarova visokonaponskih dalekovoda tijekom vikenda, povrh štete uzrokovane čestim ruskim napadima. "(Energetski) sustav radi stabilno. Međutim, s obzirom na izuzetno hladno vrijeme i utjecaj ruskih napada, svi izazovi ostaju ozbiljni", poručio je Zelenski putem aplikacije Telegram.
Ukrajinski predsjednik je rekao da su ruske snage usmjerene na napade na transportnu logistiku, posebno željezničku infrastrukturu.
Rusija i Ukrajina objavile su prošli tjedan da su prekinule međusobne napade na energetsku infrastrukturu, ali se nisu složile oko vremenskog okvira za primirje.
Kremlj je objavio da je Trump osobno zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina da se suzdrži od napada na Kijev do 1. veljače. Zelenski je rekao da bi primirje trebalo trajati tjedan dana, počevši od 30. siječnja.
U ruskom napadu dronom u nedjelju ubijeno je 12 rudara u rudniku ugljena u ukrajinskoj Dnjipropetrovskoj regiji, rekli su dužnosnici. Tvrtka DTEK je priopćila u ponedjeljak da je jedno od njihovih poduzeća za rudarenje ugljena u Dnjipropetrovskoj regiji napadnuto drugi put u 24 sata.
Regionalni dužnosnici rekli su da su u ruskom napadu ubijeni otac i sin, a ranjeno dvoje djece i njihova majka na prvoj crti bojišnice u Donecku.
Kijev i Moskva pripremaju se za razgovore u Abu Dhabiju ovog tjedna o tome kako okončati rat. Razgovori, koje je najavio Zelenski i potvrdio Kremlj, trebali bi seodržati u srijedu i četvrtak.
