Zelenski: Nije bilo novih ciljanih ruskih napada na energetsku infrastrukturu

U ruskom napadu dronom u nedjelju ubijeno je 12 rudara u rudniku ugljena u ukrajinskoj Dnjipropetrovskoj regiji, rekli su dužnosnici. Tvrtka DTEK je priopćila u ponedjeljak da je jedno od njihovih poduzeća za rudarenje ugljena u Dnjipropetrovskoj regiji napadnuto drugi put u 24 sata.