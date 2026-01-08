Zelenski poručio Trumpu: Ako ste mogli uhititi Madura, možete i onog ubojicu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da pojačaju pritisak kako bi se u idućim mjesecima postigao mirovni sporazum u Ukrajini, uz šalu kojom je evocirao pozive da čečenski vođa Ramzan Kadirov doživi istu sudbinu kao venezuelanski čelnik Nicolas Maduro.
Oglas
"Amerikanci moraju izvršiti pritisak na Rusiju. Imaju alate, znaju kako to učiniti. I kada to zaista žele, mogu pronaći način", rekao je Zelenski, prenosi Kyiv Independent.
Potom se našalio.
"Evo primjera s Madurom... Proveli su operaciju, svi vide rezultat, cijeli svijet. Učinili su to brzo. Neka provedu neku vrstu operacije s ovim, kako se zove, Kadirov. S tim ubojicom. Možda će tada Vladimir Putin to vidjeti i dvaput razmisliti."
Njegova opaska dolazi svega nekoliko dana nakon što su SAD provele opsežan napad na Venezuelu, saveznicu Moskve, s navedenim ciljevima promjene režima i preuzimanja kontrole nad naftnim rezervama zemlje. Venezueleanski čelnik Nicolas Maduro i njegova supruga zarobljeni su i dovedeni u SAD, gdje su optuženi za zavjeru u vezi s narkoterorizmom i druga kaznena djela.
Kadirov, nemilosrdni autokrat, vlada proruskom Čečenskom Republikom od 2007. Pod njegovim vodstvom Čečenija je postala poznata kao jedno od najopasnijih područja na svijetu, ozloglašena po prisilnim nestancima, mučenjima i ubojstvima bez suđenja.
Sjedinjene Države i drugi zapadni saveznici uveli su sankcije protiv Kadirova i članova njegove obitelji zbog kršenja ljudskih prava u Čečeniji.
Ovi komentari dolaze u trenutku kada se mirovni pregovori pod vodstvom SAD-a nastavljaju unatoč rastućim napetostima između Rusije i SAD-a, dodatno pojačanima američkom vojnom operacijom u Venezueli, saveznici Moskve, te odbijanjem Rusije da prekine neprijateljstva u Ukrajini.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas