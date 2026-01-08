Zelenski poručio Trumpu: Ako ste mogli uhititi Madura, možete i onog ubojicu

Njegova opaska dolazi svega nekoliko dana nakon što su SAD provele opsežan napad na Venezuelu, saveznicu Moskve, s navedenim ciljevima promjene režima i preuzimanja kontrole nad naftnim rezervama zemlje. Venezueleanski čelnik Nicolas Maduro i njegova supruga zarobljeni su i dovedeni u SAD, gdje su optuženi za zavjeru u vezi s narkoterorizmom i druga kaznena djela.