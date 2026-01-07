Zašto Kremlj šutke promatra pad Madura?

Britanski stručnjak ne vidi neposredne posljedice za rat u Ukrajini. To bi se moglo promijeniti ako se Trump ne zaustavi na Venezueli, već ode dalje i, primjerice, pokuša „pripojiti" Grenland, koji pripada Danskoj — nešto što je američki predsjednik nedavno ponovno nagovijestio. NATO takav razvoj događaja vjerojatno ne bi preživio, smatra Melvin. Slično se izjasnila i danska premijerka Mette Frederiksen. A što o tome misle u Ukrajini?