pod pritiskom
Prosvjednici dali ultimatum Zelenskom: "Imate rok do petka, ovo su naša dva zahtjeva"
U Kijevu se i danas održavaju prosvjedi protiv odluke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da smijeni ministra obrane Mihajla Fedorova, dok na dužnosti zadržava glavnog zapovjednika Oružanih snaga Oleksandra Sirskog.
Oglas
Jedan od organizatora prosvjeda, ratni veteran Dmitro Koziatinski, izjavio je za Kyiv Independent da prosvjedni pokret sada ima dva jasna zahtjeva: vraćanje Fedorova na mjesto ministra obrane i smjenu Sirskog s dužnosti glavnog zapovjednika.
Odluka o mogućoj smjeni Sirskog očekuje se uskoro, moguće već u idućim danima, rekao je za Kyiv Independent izvor upoznat sa situacijom.
Fedorovu je, u međuvremenu, ponuđena druga dužnost usmjerena na razvoj vojnih tehnologija i modernizaciju Ministarstva obrane. Međutim, prema tvrdnjama dvaju izvora upoznatih s pregovorima, spreman je prihvatiti isključivo povratak na mjesto ministra obrane.
"Fedorovu je važno nastaviti sve projekte koje je započeo", rekao je jedan od sugovornika.
Prosvjedi protiv smjene jednog od najmlađih i najpopularnijih visokih dužnosnika u Ukrajini održavaju se svakodnevno od 16. srpnja. Tijekom mandata ministra obrane vodio je niz istaknutih reformi i programa usmjerenih na jačanje vojnih sposobnosti Ukrajine.
Nakon prosvjeda u ponedjeljak organizatori planiraju trodnevnu stanku, najavio je Koziatinski. "Zapravo smo postavili rok do petka da naši zahtjevi budu ispunjeni", kazao je.
Nezadovoljstvo javnosti ponajviše je usmjereno na odnos između dvojice dužnosnika, zbog različitih pogleda na vojno zapovijedanje i organizacijsku kulturu.
Sirski zagovara izrazito centraliziran sustav zapovijedanja utemeljen na sovjetskoj vojnoj doktrini. Zbog mikroupravljanja te, prema kritičarima, održavanja zapovjedne kulture naslijeđene iz sovjetskog razdoblja, našao se na meti kritika vojnika i vojnih analitičara.
Najnovije odluke predsjednika Zelenskog izazvale su kritike zastupnika, veterana i dijela javnosti. Mnogi smatraju da bi smjena Fedorova mogla ugroziti reforme u Ministarstvu obrane, dok bi zadržavanje Sirskog na čelu vojske ostavilo neriješenima postojeće probleme u vojnom vodstvu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas