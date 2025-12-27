Zelenski je rekao da je sastanak s Trumpom u Floridi „posebno namijenjen tome da se stvari što je više moguće preciziraju“. Govoreći u petak, dodao je da je predloženi mirovni plan od 20 točaka „90% dovršen“. „Naš je cilj sve dovesti do 100%“, rekao je. „Od danas su naši timovi – ukrajinski i američki pregovarački timovi – ostvarili značajan napredak.“