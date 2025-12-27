Zelenski stiže Trumpu
Znači li ovo spremnost Ukrajine na teritorijalne ustupke Rusiji?
Ruski noćni napad dronovima i projektilima na Kijev ostavio je trećinu grada bez grijanja, dok su stotine tisuća ljudi izložene temperaturama oko ništice. Napad, u kojem su pogođeni energetski objekti i civilna infrastruktura, dogodio se dan uoči važnih diplomatskih razgovora ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sa zapadnim saveznicima i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Moskva u noćnom napadu upotrijebila gotovo 500 dronova i 40 projektila, uključujući balističke. „Primarna meta je Kijev – energetski objekti i civilna infrastruktura“, objavio je na platformi X.
Intenzivni noćni napadi trajali su 10 sati te su usmrtili jednu osobu i ranili više od dvadeset drugih. Dogodili su se u trenutku kada je ukrajinski predsjednik putovao prema Floridi na sastanak uživo u nedjelju s Donaldom Trumpom, koji je predložio plan za okončanje gotovo četiri godine rata u kojem su poginuli deseci tisuća ljudi.
Zelenski na putu prema Floridi, sastao se s Carneyem
Zelenski se zaustavio u Kanadi, gdje se sastao s premijerom Markom Carneyjem, koji je najavio dodatnih 2,5 milijardi dolara ekonomske pomoći Ukrajini.
Carney je osudio „barbarski“ noćni napad na Kijev. Rekao je: „Imamo uvjete i mogućnost za pravedan i trajan mir“, dodavši da je za to potrebna „spremna Rusija“.
Zelenski je putem videopoziva razgovarao s europskim saveznicima. Europski i kanadski političari i diplomati nastoje pomoći Zelenskom u odnosima s Trumpom tijekom pregovora.
I am grateful to Ukraine's friends @MarkJCarney, @EmmanuelMacron, @alexstubb, @bundeskanzler Friedrich Merz, @GiorgiaMeloni, Mette Frederiksen, @donaldtusk, @MinPres Dick Schoof, @jonasgahrstore, @SwedishPM Ulf Kristersson, @eucopresident António Costa, @vonderleyen, @SecGenNATO…
U pozivu je francuski predsjednik Emmanuel Macron istaknuo ono što je nazvao „kontrastom“ između „spremnosti Ukrajine da izgradi trajan mir i odlučnosti Rusije da produži rat koji je sama započela“, priopćili su dužnosnici Elizejske palače.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također će sudjelovati u razgovoru sa Zelenskim, rekao je glasnogovornik Komisije. Ključne točke prijepora uključuju sigurnosna jamstva za Ukrajinu i obnovu zemlje, kao i teritorijalna pitanja vezana uz Donbas i nuklearnu elektranu Zaporižja, piše Guardian.
"Odgovorite na bolesnu aktivnost svojim sposobnostima"
Zelenski je rekao da noćna bombardiranja pokazuju kako međunarodni pritisak na Rusiju nije dovoljan. „Ako Rusija čak i božićno i novogodišnje razdoblje pretvara u vrijeme uništenih domova i spaljenih stanova, razorenih elektrana, onda se na tu bolesnu aktivnost može odgovoriti samo doista snažnim koracima“, rekao je. „Sjedinjene Države imaju tu sposobnost. Europa ima tu sposobnost. Mnogi naši partneri imaju tu sposobnost. Ključno je da je iskoriste.“
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je oborilo 111 ukrajinskih dronova, u onome što se činilo kao odmazda.
Rusija zauzela Mirnohrad i Huljajpoje?
Rusija je u subotu tvrdila da je zauzela još dva mjesta u istočnoj Ukrajini – Mirnohrad i Huljajpolje.
Zelenski je rekao da je sastanak s Trumpom u Floridi „posebno namijenjen tome da se stvari što je više moguće preciziraju“. Govoreći u petak, dodao je da je predloženi mirovni plan od 20 točaka „90% dovršen“. „Naš je cilj sve dovesti do 100%“, rekao je. „Od danas su naši timovi – ukrajinski i američki pregovarački timovi – ostvarili značajan napredak.“
Kako javlja Guardian, Zelenski je navodno rekao da bi morao zatražiti odobrenje ukrajinske javnosti ako ne uspije osigurati „snažnu“ poziciju po pitanju teritorija što implicira moguću spremnost da ipak bude prijemčljivi po pitanju predaje okupiranog teritorija Rusima.
Nakon subotnjih napada, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da je jedini ruski „odgovor na mirovne napore“ bio „brutalni napad stotinama dronova i projektila na Kijev i druge gradove i regije“.
Uzletili poljski borbeni zrakoplovi
Ruski napadi prisilili su poljske borbene zrakoplove da uzlete, a dvije zračne luke u jugoistočnoj Poljskoj – Rzeszów i Lublin – bile su privremeno zatvorene.
Najnoviji mirovni napori uslijedili su nakon intenzivne diplomatske aktivnosti prošlog vikenda u Miamiju, gdje su se Trumpov izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner odvojeno sastali s ruskim i ukrajinskim predstavnicima.
Plan se smatra ažuriranom verzijom ranijeg dokumenta od 28 točaka, dogovorenog prije nekoliko tjedana između američkih izaslanika i ruskih dužnosnika, a koji se široko smatrao naklonjenim zahtjevima Kremlja.
Putin said he plans to continue the war because Ukraine "is not in a hurry to solve this conflict with peaceful means."
So, Putin says, if "Kyiv authorities do not wish to end the issue peacefully, we will solve all the tasks that are in front of us during the special military…
Inzistiranje na sigurnosnim jamstvima
Ukrajina inzistira na sigurnosnim jamstvima po uzoru na članak 5. NATO-a o uzajamnoj obrani u okviru bilo kakvog mirovnog sporazuma s Rusijom, iako nije jasno bi li Moskva prihvatila takve uvjete.
U intervjuu za Politico u petak Trump je rekao da očekuje „dobar“ sastanak s ukrajinskim predsjednikom, ali nije dao potporu Zelenskijevu planu. „On nema ništa dok ja to ne odobrim“, rekao je Trump. „Vidjet ćemo što ima.“
Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov u petak je u televizijskom nastupu kritizirao Zelenskog i europske saveznike zbog rada na mirovnom planu. „Naša sposobnost da napravimo završni iskorak i postignemo sporazum ovisit će o našem vlastitom radu i političkoj volji druge strane“, rekao je Rjabkov.
Dodao je da se prijedlog izrađen uz sudjelovanje Zelenskog „radikalno razlikuje“ od točaka koje su ranije sastavili američki i ruski dužnosnici tijekom kontakata ovog mjeseca. „Bez odgovarajućeg rješavanja problema koji su u korijenu ove krize, jednostavno će biti nemoguće postići konačni sporazum“, zaključio je Rjabkov.
