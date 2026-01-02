Bivši savjetnik Kamale Harris: Zelenski bi bio naivan i nemaran kad bi vjerovao Trumpu

Kao ključan primjer Gordon navodi Trumpove izjave o NATO-u. Trump je, piše Gordon, više puta rekao da se članak 5., temelj kolektivne obrane Saveza, po njegovu shvaćanju primjenjuje samo ako saveznici “plaćaju svoje račune”. Također je izjavio da bi potaknuo Rusiju da “radi što god želi” članici NATO-a za koju smatra da ne ispunjava obveze, te da značenje članka 5. “ovisi o definiciji”.