Zelenski će s Trumpom u nedjelju razgovarati o teritorijalnim pitanjima

Rusija želi da se Ukrajina povuče iz dijelova istočne Donjecke oblasti, koje njene snage nisu uspjele do kraja zauzeti tijekom gotovo četiri godine rata. Moskva nastoji ostvariti potpunu kontrolu nad regijom Donbas, koja se zastoji od Donjecke i Luhanske oblasti. Kijev pak želi da se borbe zaustave tako da se zamrzne trenutno stanje na bojišnici.