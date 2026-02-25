Zimbabve zabranjuje izvoz litija zbog optužbi da pogoduje Kini

Zimbabve je u srijedu najavio moratorij na izvoz sirovih minerala i litijevog koncentrata kako bi pokrenuo domaću preradu i povećao prihod prodajom proizvoda dodane vrijednosti.
Zabrana odnosi čak i na sirovine koje su trenutno u tranzitu, naglasio je ministar rudarstva Polite Kambamura.
"Vlada očekuje suradnju rudarske industrije s ovom mjerom koja se poduzima u nacionalnom interesu", rekao je Kambamura.
Odluka se nadovezuje na kontinuiranu kritiku na račun vladino upravljanja mineralnim bogatstvom Zimbabvea.
Ključna sirovina današnjice
Kritičari optužuju dužnosnike da dopuštaju kineskim investitorima da šalju u matičnu zemlju sirovi litij na preradu, umjesto da ubiru ekonomsku korist od njegove domaće prerade.
Litij je postao ključna sirovina zbog važne uloge u proizvodnji široke lepeze proizvoda, od električnih vozila do mobilnih telefona.
Zimbabve ima značajne rezerve zlata, litija, platine i dijamanata. Krajem 2023. izvijestili su i o otkriću prirodnog plina u blizini granice s Mozambikom i Zambijom.
